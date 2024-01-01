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Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
15 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
31 Англия вр Сэм Джонстон
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
14 Колумбия зщ Йерсон Москера
15 Англия зщ Крейг Доусон
24 Португалия зщ Тоти
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
27 Франция пз Жан-Рикнер Беллегард
8 Бразилия пз Жоао Гомес
5 Габон пз Марио Лемина
12 Бразилия нп Матеус Кунья
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
22 Англия вр Ник Поуп
21 Англия зщ Тино Ливраменто
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
25 Англия зщ Ллойд Келли
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
7 Бразилия пз Жоэлинтон
10 Англия нп Энтони Гордон
14 Швеция нп Александер Исак
11 Англия нп Харви Барнс
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Англия Эдди Хау
История личных встреч
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0Вулверхэмптон
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вулверхэмптон2 : 2Ньюкасл Юнайтед
12.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Вулверхэмптон
28.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
08.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вулверхэмптон2 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Вулверхэмптон
25.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
11.01.2020 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.10.2019 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Вулверхэмптон
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Вулверхэмптон
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Вулверхэмптон2 : 0
25.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Вулверхэмптон2 : 6
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 2 : 0Вулверхэмптон
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Вулверхэмптон0 : 1
01.09.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 3 : 4Ньюкасл Юнайтед
25.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 4Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
2
Лига чемпионов
Ливерпуль49
3
Лига чемпионов
Астон Вилла49
4
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион48
5
Лига Европы
Ноттингем Форест48
6 Арсенал37
7 Ньюкасл Юнайтед37
8 Брентфорд46
9 Манчестер Юнайтед46
10 Борнмут35
11 Фулхэм45
12 Тоттенхэм Хотспур34
13 Челси34
14 Вест Хэм Юнайтед44
15 Лестер Сити42
16 Кристал Пэлас42
17 Ипсвич Таун42
18
Зона вылета
Вулверхэмптон31
19
Зона вылета
Саутгемптон40
20
Зона вылета
Эвертон40

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