Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
15 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|31
|вр
|Сэм Джонстон
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|14
|зщ
|Йерсон Москера
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|24
|зщ
|Тоти
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|8
|пз
|Жоао Гомес
|5
|пз
|Марио Лемина
|12
|нп
|Матеус Кунья
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|22
|вр
|Ник Поуп
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|25
|зщ
|Ллойд Келли
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|7
|пз
|Жоэлинтон
|10
|нп
|Энтони Гордон
|14
|нп
|Александер Исак
|11
|нп
|Харви Барнс
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Эдди Хау
История личных встреч
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|12.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|28.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|08.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|25.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|27.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 6
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 4
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|4
|8
|6
|Арсенал
|3
|7
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|7
|8
|Брентфорд
|4
|6
|9
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
|10
|Борнмут
|3
|5
|11
|Фулхэм
|4
|5
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|4
|13
|Челси
|3
|4
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|4
|15
|Лестер Сити
|4
|2
|16
|Кристал Пэлас
|4
|2
|17
|Ипсвич Таун
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|4
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|4
|0