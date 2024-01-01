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Сельта - Вальядолид 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
15 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Сельта
Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Вальядолид, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Вальядолид
Вальядолид
1ИспанияврИван Вильяр
32ИспаниязщХави Родригес
2ШвециязщКарл Старфельт
3ИспаниязщОскар Мингеса
16Бразилияпз Жаилсон
25ИспанияпзДамиан Родригес
8ИспанияпзФран Бельтран
19ШвецияпзУиллот Сведберг
30ИспаниянпУго Альварес
10ИспаниянпЯго Аспас
7ИспаниянпБорха Иглесиас
13ЭстонияврКарл Хейн
2ИспаниязщЛуис Перес
15ШвейцариязщЭрай Джёмерт
6ТурциязщДженк Озкачар
22БразилиязщЛукас Роза
8ИспанияпзКике Перес
20ХорватияпзСтанко Юрич
19СенегалпзАмат Ндиайе
21МароккопзСелим Амалла
11ИспанияпзРауль Моро
9БразилиянпМаркос Андре
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
УругвайПауло Пессолано
История личных встреч
26.02.2023Испания - Примера23-й турСельта3 : 0Вальядолид
19.10.2022Испания - Примера10-й турВальядолид4 : 1Сельта
28.02.2021Испания - Примера25-й турСельта1 : 1Вальядолид
27.09.2020Испания - Примера3-й турВальядолид1 : 1Сельта
17.06.2020Испания - Примера29-й турВальядолид0 : 0Сельта
29.11.2019Испания - Примера15-й турСельта0 : 0Вальядолид
27.01.2019Испания - Примера21-й турВальядолид2 : 1Сельта
22.09.2018Испания - Примера5-й турСельта3 : 3Вальядолид
29.04.2014Испания - Примера35-й турСельта4 : 1Вальядолид
17.12.2013Испания - Примера16-й турВальядолид3 : 0Сельта
01.09.2024Испания — Примера4-й тур3 : 2Сельта
26.08.2024Испания — Примера3-й тур4 : 3Сельта
23.08.2024Испания — Примера2-й турСельта3 : 1
16.08.2024Испания — Примера1-й турСельта2 : 1
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 2 6 : 5Сельта
31.08.2024Испания — Примера4-й тур7 : 0Вальядолид
28.08.2024Испания — Примера3-й турВальядолид0 : 0
25.08.2024Испания — Примера2-й тур3 : 0Вальядолид
19.08.2024Испания — Примера1-й турВальядолид1 : 0
02.06.2024Испания - СегундаСегунда. 42-й тур2 : 1Вальядолид
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Вильярреал511
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид48
4
Лига чемпионов
Атлетико М48
5
Лига Европы
Жирона47
6
Квалификация Лиги конференций
Эспаньол57
7 Алавес57
8 Осасуна47
9 Сельта46
10 Мальорка55
11 Бетис45
12 Севилья55
13 Леганес55
14 Райо Вальекано44
15 Атлетик Б44
16 Вальядолид44
17 Реал Сосьедад44
18
Зона вылета
Хетафе43
19
Зона вылета
Лас-Пальмас42
20
Зона вылета
Валенсия41

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