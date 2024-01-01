Сельта - Вальядолид 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
15 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Вальядолид, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Вальядолид
Вальядолид
|1
|вр
|Иван Вильяр
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|16
|пз
|Жаилсон
|25
|пз
|Дамиан Родригес
|8
|пз
|Фран Бельтран
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|30
|нп
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|13
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|6
|зщ
|Дженк Озкачар
|22
|зщ
|Лукас Роза
|8
|пз
|Кике Перес
|20
|пз
|Станко Юрич
|19
|пз
|Амат Ндиайе
|21
|пз
|Селим Амалла
|11
|пз
|Рауль Моро
|9
|нп
|Маркос Андре
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Пауло Пессолано
История личных встреч
|26.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|3 : 0
|19.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|4 : 1
|28.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|27.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|17.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|29.11.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|27.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 1
|22.09.2018
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 3
|29.04.2014
|Испания - Примера
|35-й тур
|4 : 1
|17.12.2013
|Испания - Примера
|16-й тур
|3 : 0
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|26.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 3
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 1
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 6 : 5
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|7 : 0
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|8
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Жирона
|4
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Эспаньол
|5
|7
|7
|Алавес
|5
|7
|8
|Осасуна
|4
|7
|9
|Сельта
|4
|6
|10
|Мальорка
|5
|5
|11
|Бетис
|4
|5
|12
|Севилья
|5
|5
|13
|Леганес
|5
|5
|14
|Райо Вальекано
|4
|4
|15
|Атлетик Б
|4
|4
|16
|Вальядолид
|4
|4
|17
|Реал Сосьедад
|4
|4
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|4
|3
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|4
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|4
|1