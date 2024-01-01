Лас-Пальмас - Атлетик Б 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
15 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Атлетик Б, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|8
|пз
|Хосе Кампанья
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|10
|пз
|Альберто Молейро
|2
|нп
|Марвин Парк
|19
|нп
|Сандро Рамирес
|16
|нп
|Оливер Макбарни
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|24
|пз
|Беньят Прадос
|6
|пз
|Микель Весга
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Луис Мигель Каррион
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 2
|20.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|09.02.2018
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
|17.09.2017
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|14.04.2017
|Испания - Примера
|32-й тур
|5 : 1
|28.11.2016
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|08.05.2016
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|03.01.2016
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 2
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 0
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|8
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Жирона
|4
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Эспаньол
|5
|7
|7
|Алавес
|5
|7
|8
|Осасуна
|4
|7
|9
|Сельта
|4
|6
|10
|Мальорка
|5
|5
|11
|Бетис
|4
|5
|12
|Севилья
|5
|5
|13
|Леганес
|5
|5
|14
|Райо Вальекано
|4
|4
|15
|Атлетик Б
|4
|4
|16
|Вальядолид
|4
|4
|17
|Реал Сосьедад
|4
|4
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|4
|3
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|4
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|4
|1