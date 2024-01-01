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Лас-Пальмас - Атлетик Б 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
15 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Лас-Пальмас
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Атлетик Б, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Атлетик Б
Бильбао
1НидерландыврЯспер Силлессен
4ИспаниязщАлекс Суарес
15ШотландиязщСкотт Маккенна
3ИспаниязщМика Мармоль
8ИспанияпзХосе Кампанья
20ИспанияпзКирьян Родригес
5ИспанияпзХавьер Муньос
10ИспанияпзАльберто Молейро
2ИспаниянпМарвин Парк
19ИспаниянпСандро Рамирес
16ШотландиянпОливер Макбарни
13ИспанияврХулен Ахирресабала
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
4ИспаниязщАйтор Паредес
17ИспаниязщЮри Берчиче
24ИспанияпзБеньят Прадос
6ИспанияпзМикель Весга
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
10ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ИспанияЛуис Мигель Каррион
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
10.03.2024Испания - Примера28-й турЛас-Пальмас0 : 2Атлетик Б
20.12.2023Испания - Примера18-й турАтлетик Б1 : 0Лас-Пальмас
09.02.2018Испания - Примера23-й турАтлетик Б0 : 0Лас-Пальмас
17.09.2017Испания - Примера4-й турЛас-Пальмас1 : 0Атлетик Б
14.04.2017Испания - Примера32-й турАтлетик Б5 : 1Лас-Пальмас
28.11.2016Испания - Примера13-й турЛас-Пальмас3 : 1Атлетик Б
08.05.2016Испания - Примера37-й турЛас-Пальмас0 : 0Атлетик Б
03.01.2016Испания - Примера18-й турАтлетик Б2 : 2Лас-Пальмас
01.09.2024Испания — Примера4-й тур2 : 0Лас-Пальмас
29.08.2024Испания — Примера3-й турЛас-Пальмас1 : 1
25.08.2024Испания — Примера2-й тур2 : 1Лас-Пальмас
16.08.2024Испания — Примера1-й турЛас-Пальмас2 : 2
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 0Лас-Пальмас
31.08.2024Испания — Примера4-й турАтлетик Б0 : 1
28.08.2024Испания — Примера3-й турАтлетик Б1 : 0
24.08.2024Испания — Примера2-й тур2 : 1Атлетик Б
15.08.2024Испания — Примера1-й турАтлетик Б1 : 1
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20244 : 0Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Вильярреал511
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид48
4
Лига чемпионов
Атлетико М48
5
Лига Европы
Жирона47
6
Квалификация Лиги конференций
Эспаньол57
7 Алавес57
8 Осасуна47
9 Сельта46
10 Мальорка55
11 Бетис45
12 Севилья55
13 Леганес55
14 Райо Вальекано44
15 Атлетик Б44
16 Вальядолид44
17 Реал Сосьедад44
18
Зона вылета
Хетафе43
19
Зона вылета
Лас-Пальмас42
20
Зона вылета
Валенсия41

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