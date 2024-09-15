Нант - Реймс 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
15 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Реймс, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Реймс
Реймс
|1
|вр
|Альбан Лафон
|11
|зщ
|Маркус Коко
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|2
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|22
|пз
|Сорба Томас
|66
|пз
|Луи Леру
|27
|пз
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|55
|зщ
|Ноа Санги
|23
|пз
|Аурелиу Бута
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|10
|пз
|Тедди Теума
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|17
|нп
|Кэито Накамура
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Лука Элснер
История личных встреч
|28.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 3
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|13.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 1
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 2
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 2
|15.09.2019
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|17.03.2019
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|3
|9
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Нант
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ланс
|3
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Гавр
|3
|6
|7
|Лилль
|4
|6
|8
|Страсбург
|3
|4
|9
|Ницца
|4
|4
|10
|Реймс
|3
|4
|11
|Ренн
|3
|3
|12
|Брест
|3
|3
|13
|Лион
|3
|3
|14
|Осер
|4
|3
|15
|Сент-Этьен
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|3
|2
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Анже
|3
|0