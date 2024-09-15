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Нант - Реймс 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
15 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Нант
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Реймс, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Реймс
Реймс
1ФранцияврАльбан Лафон
11ФранциязщМаркус Коко
4ФранциязщНиколя Паллуа
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
2ФранциязщЖан-Кевин Дюверн
5ИспанияпзПедро Чиривелья
8ФранцияпзЙоанн Лепенан
22УэльспзСорба Томас
66ФранцияпзЛуи Леру
27НигерияпзМозес Саймон
39ФранциянпМаттис Аблин
94ФранцияврЙеванн Диуф
2КениязщДжозеф Окуму
24Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
55ФранциязщНоа Санги
23ПортугалияпзАурелиу Бута
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
6ФранцияпзВалентен Атаньяна
10МальтапзТедди Теума
7ЯпониянпДзюня Ито
22Кот-д'ИвуарнпУмар Диаките
17ЯпониянпКэито Накамура
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
СловенияЛука Элснер
История личных встреч
28.01.2024Франция - Лига 119-й турРеймс0 : 0Нант
05.11.2023Франция - Лига 111-й турНант0 : 1Реймс
02.04.2023Франция - Лига 129-й турНант0 : 3Реймс
06.11.2022Франция - Лига 114-й турРеймс1 : 0Нант
13.02.2022Франция - Лига 124-й турНант1 : 0Реймс
26.09.2021Франция - Лига 18-й турРеймс3 : 1Нант
03.03.2021Франция - Лига 128-й турНант1 : 2Реймс
16.12.2020Франция - Лига 115-й турРеймс3 : 2Нант
15.09.2019Франция - Лига 15-й турНант1 : 0Реймс
17.03.2019Франция - Лига 129-й турРеймс1 : 0Нант
31.08.2024Франция — Лига 13-й тур1 : 3Нант
25.08.2024Франция — Лига 12-й турНант2 : 0
18.08.2024Франция — Лига 11-й тур0 : 0Нант
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Нант
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур4 : 0Нант
01.09.2024Франция — Лига 13-й турРеймс2 : 1
25.08.2024Франция — Лига 12-й тур2 : 2Реймс
17.08.2024Франция — Лига 11-й турРеймс0 : 2
19.05.2024Франция - Лига 134-й турРеймс2 : 1
15.05.2024Франция - Лига 132-й турРеймс1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель410
2
Лига чемпионов
Монако410
3
Лига чемпионов
ПСЖ39
4
Квалификация Лиги чемпионов
Нант37
5
Лига Европы
Ланс37
6
Квалификация Лиги конференций
Гавр36
7 Лилль46
8 Страсбург34
9 Ницца44
10 Реймс34
11 Ренн33
12 Брест33
13 Лион33
14 Осер43
15 Сент-Этьен43
16
Стыковая зона
Тулуза32
17
Зона вылета
Монпелье31
18
Зона вылета
Анже30

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