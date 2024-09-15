Тулуза - Гавр 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
15 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Гавр, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Гавр
Гавр
|50
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|15
|пз
|Арон Дённум
|10
|пз
|Янн Гбоу
|13
|нп
|Джошуа Кинг
|30
|вр
|Артур Десма
|7
|зщ
|Лоик Него
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|8
|зщ
|Ясин Кехта
|19
|пз
|Рассул Ндиайе
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|21
|пз
|Антуан Жужу
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Дидье Дигар
История личных встреч
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 2
|21.02.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 25-й тур
|4 : 0
|13.09.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 7-й тур
|1 : 1
|04.05.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 34-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 16-й тур
|4 : 3
|10.01.2009
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
|16.08.2008
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 3
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|16.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 4
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 6
|02.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|3
|9
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Нант
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ланс
|3
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Гавр
|3
|6
|7
|Лилль
|4
|6
|8
|Страсбург
|3
|4
|9
|Ницца
|4
|4
|10
|Реймс
|3
|4
|11
|Ренн
|3
|3
|12
|Брест
|3
|3
|13
|Лион
|3
|3
|14
|Осер
|4
|3
|15
|Сент-Этьен
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|3
|2
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Анже
|3
|0