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Тулуза - Гавр 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
15 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Тулуза
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Гавр, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Гавр
Гавр
50ФранцияврГийом Рест
19ФранциязщДжибриль Сидибе
2ДаниязщРасмус Николайсен
3СШАзщМарк Маккензи
17ЧилизщГабриэль Суасо
7МароккозщЗакария Абухляль
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
15НорвегияпзАрон Дённум
10ФранцияпзЯнн Гбоу
13НорвегиянпДжошуа Кинг
30ФранцияврАртур Десма
7ВенгриязщЛоик Него
93СенегалзщАруна Санганте
22ГвианазщЙоанн Сальмье
4ФранциязщГотье Льорис
27Кот-д'ИвуарзщКристофер Опери
8МароккозщЯсин Кехта
19ФранцияпзРассул Ндиайе
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
5МароккопзУссама Таргаллин
21ФранцияпзАнтуан Жужу
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
10.03.2024Франция - Лига 125-й турГавр1 : 0Тулуза
05.11.2023Франция - Лига 111-й турТулуза1 : 2Гавр
21.02.2022Франция - Лига 2Лига 2. 25-й турТулуза4 : 0Гавр
13.09.2021Франция - Лига 2Лига 2. 7-й турГавр1 : 1Тулуза
04.05.2021Франция - Лига 2Лига 2. 34-й турГавр0 : 1Тулуза
19.12.2020Франция - Лига 2Лига 2. 16-й турТулуза4 : 3Гавр
10.01.2009Франция - Лига 120-й турГавр0 : 1Тулуза
16.08.2008Франция - Лига 12-й турТулуза2 : 1Гавр
31.08.2024Франция — Лига 13-й турТулуза1 : 3
25.08.2024Франция — Лига 12-й тур1 : 1Тулуза
18.08.2024Франция — Лига 11-й турТулуза0 : 0
19.05.2024Франция - Лига 134-й турТулуза0 : 3
12.05.2024Франция - Лига 133-й тур1 : 3Тулуза
01.09.2024Франция — Лига 13-й турГавр3 : 1
24.08.2024Франция — Лига 12-й тур0 : 2Гавр
16.08.2024Франция — Лига 11-й турГавр1 : 4
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Гавр0 : 6
02.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель410
2
Лига чемпионов
Монако410
3
Лига чемпионов
ПСЖ39
4
Квалификация Лиги чемпионов
Нант37
5
Лига Европы
Ланс37
6
Квалификация Лиги конференций
Гавр36
7 Лилль46
8 Страсбург34
9 Ницца44
10 Реймс34
11 Ренн33
12 Брест33
13 Лион33
14 Осер43
15 Сент-Этьен43
16
Стыковая зона
Тулуза32
17
Зона вылета
Монпелье31
18
Зона вылета
Анже30

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