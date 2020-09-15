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Страсбург - Анже 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
15 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Страсбург
Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Анже, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Анже
Анже
30ШвецияврКарл-Юхан Юнссон
22ФранциязщГела Дуэ
13ГвинеязщСайду Соу
24Кот-д'ИвуарзщЛубаде Силла
26ФранцияпзДилан Баква
8БразилияпзАндрей Сантос
29ФранцияпзИсмаэль Дукуре
15ШвецияпзСебастьян Нанаси
6ФранцияпзФеликс Лемарешаль
19ФранцияпзХабиб Диарра
10НидерландынпЭмануэль Эмега
30Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
2ГаитизщКарлан Аркюс
25Кот-д'ИвуарзщАбдулай Бамба
22БенинзщСедрик Унтонджи
21ФранциязщЖордан Лефор
3ГабонзщЖак Экомье
14МароккопзЯссин Белькдим
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
10АлжирпзХимад Абделли
28АлжирпзФарид Эль-Мелали
11ФранциянпСидики Шериф
Главные тренеры
ФранцияПатрик Виейра
ФранцияАлександр Дюжо
История личных встреч
18.02.2023Франция - Лига 124-й турСтрасбург2 : 1Анже
06.01.2023Кубок Франции1/32 финалаСтрасбург0 : 0 4 : 5Анже
09.10.2022Франция - Лига 110-й турАнже2 : 3Страсбург
13.02.2022Франция - Лига 124-й турАнже0 : 1Страсбург
08.08.2021Франция - Лига 11-й турСтрасбург0 : 2Анже
21.02.2021Франция - Лига 126-й турСтрасбург0 : 0Анже
16.12.2020Франция - Лига 115-й турАнже0 : 2Страсбург
02.11.2019Франция - Лига 112-й турАнже1 : 0Страсбург
09.02.2019Франция - Лига 124-й турСтрасбург1 : 2Анже
06.10.2018Франция - Лига 19-й турАнже2 : 2Страсбург
30.08.2024Франция — Лига 13-й тур4 : 3Страсбург
25.08.2024Франция — Лига 12-й турСтрасбург3 : 1
18.08.2024Франция — Лига 11-й тур1 : 1Страсбург
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур2 : 1Страсбург
12.05.2024Франция - Лига 133-й турСтрасбург2 : 1
01.09.2024Франция — Лига 13-й турАнже1 : 4
24.08.2024Франция — Лига 12-й тур2 : 0Анже
18.08.2024Франция — Лига 11-й турАнже0 : 1
17.05.2024Франция - Лига 238-й турАнже0 : 0
10.05.2024Франция - Лига 237-й тур1 : 2Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель410
2
Лига чемпионов
Монако410
3
Лига чемпионов
ПСЖ39
4
Квалификация Лиги чемпионов
Нант37
5
Лига Европы
Ланс37
6
Квалификация Лиги конференций
Гавр36
7 Лилль46
8 Страсбург34
9 Ницца44
10 Реймс34
11 Ренн33
12 Брест33
13 Лион33
14 Осер43
15 Сент-Этьен43
16
Стыковая зона
Тулуза32
17
Зона вылета
Монпелье31
18
Зона вылета
Анже30

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