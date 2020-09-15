Страсбург - Анже 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
15 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Анже, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Анже
Анже
|30
|вр
|Карл-Юхан Юнссон
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|13
|зщ
|Сайду Соу
|24
|зщ
|Лубаде Силла
|26
|пз
|Дилан Баква
|8
|пз
|Андрей Сантос
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|6
|пз
|Феликс Лемарешаль
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|25
|зщ
|Абдулай Бамба
|22
|зщ
|Седрик Унтонджи
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|3
|зщ
|Жак Экомье
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|10
|пз
|Химад Абделли
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|11
|нп
|Сидики Шериф
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Александр Дюжо
История личных встреч
|18.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|06.01.2023
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 5
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 3
|13.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 2
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 2
|02.11.2019
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|09.02.2019
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
|06.10.2018
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 2
|30.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 3
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 4
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|17.05.2024
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|0 : 0
|10.05.2024
|Франция - Лига 2
|37-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|3
|9
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Нант
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ланс
|3
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Гавр
|3
|6
|7
|Лилль
|4
|6
|8
|Страсбург
|3
|4
|9
|Ницца
|4
|4
|10
|Реймс
|3
|4
|11
|Ренн
|3
|3
|12
|Брест
|3
|3
|13
|Лион
|3
|3
|14
|Осер
|4
|3
|15
|Сент-Этьен
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|3
|2
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Анже
|3
|0