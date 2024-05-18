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Аугсбург - Санкт-Паули 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
15 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Аугсбург
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Санкт-Паули, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Санкт-Паули
Гамбург
22 Хорватия вр Неделько Лабрович
3 Дания зщ Мадс Педерсен
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
31 Германия зщ Кевен Шлоттербек
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
17 Хорватия пз Кристиян Якич
8 Косово пз Эльвис Реджбечай
10 Германия пз Арне Майер
16 Швейцария нп Рубен Варгас
21 Германия нп Филлип Тиц
9 Франция нп Самуэль Эссенд
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
5 Германия зщ Хауке Валь
8 Швеция зщ Эрик Смит
3 Эстония зщ Карол Метс
2 Греция зщ Манолис Салиакас
39 Германия пз Роберт Вагнер
7 Австралия пз Джексон Ирвайн
16 Германия пз Карло Бухальфа
23 Германия пз Филипп Трой
11 Германия нп Йоханнес Эггештайн
29 Гвинея нп Морган Гилавоги
Главные тренеры
Дания Йесс Торуп
Германия Александер Блессин
История личных встреч
01.09.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур 4 : 0Аугсбург
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Аугсбург2 : 2
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 4Аугсбург
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Аугсбург1 : 0
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур 2 : 1Аугсбург
30.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур 1 : 0Санкт-Паули
25.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Санкт-Паули0 : 2
16.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 2 : 3 ДВСанкт-Паули
09.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Санкт-Паули3 : 0
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 2Санкт-Паули
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д37
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг37
4
Лига чемпионов
Хайденхайм36
5
Лига Европы
Байер36
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф36
7 Фрайбург36
8 Унион35
9 Штутгарт34
10 Вольфсбург33
11 Боруссия М33
12 Хоффенхайм33
13 Майнц22
14 Вердер22
15 Аугсбург21
16
Стыковая зона
Санкт-Паули20
17
Зона вылета
Бохум30
18
Зона вылета
Хольштайн30

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