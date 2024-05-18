Аугсбург - Санкт-Паули 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
15 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Санкт-Паули, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Санкт-Паули
Гамбург
|22
|вр
|Неделько Лабрович
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|17
|пз
|Кристиян Якич
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|10
|пз
|Арне Майер
|16
|нп
|Рубен Варгас
|21
|нп
|Филлип Тиц
|9
|нп
|Самуэль Эссенд
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|3
|зщ
|Карол Метс
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|39
|пз
|Роберт Вагнер
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|16
|пз
|Карло Бухальфа
|23
|пз
|Филипп Трой
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
|29
|нп
|Морган Гилавоги
Главные тренеры
|Йесс Торуп
|Александер Блессин
История личных встреч
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|30.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 3 ДВ
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Байер
|3
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|3
|6
|7
|Фрайбург
|3
|6
|8
|Унион
|3
|5
|9
|Штутгарт
|3
|4
|10
|Вольфсбург
|3
|3
|11
|Боруссия М
|3
|3
|12
|Хоффенхайм
|3
|3
|13
|Майнц
|2
|2
|14
|Вердер
|2
|2
|15
|Аугсбург
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Бохум
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|3
|0