Майнц - Вердер 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
15 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Вердер, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Вердер
Бремен
|27
|вр
|Робин Центнер
|31
|зщ
|Доминик Кор
|5
|зщ
|Максим Лайч
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|14
|пз
|Хён Сок Хон
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|20
|пз
|Романо Шмид
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Оле Вернер
История личных встреч
|03.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 2
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|21.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|17.12.2019
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 5
|30.03.2019
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|04.11.2018
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 3 ДВ
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|19.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 3
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Байер
|3
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|3
|6
|7
|Фрайбург
|3
|6
|8
|Унион
|3
|5
|9
|Штутгарт
|3
|4
|10
|Вольфсбург
|3
|3
|11
|Боруссия М
|3
|3
|12
|Хоффенхайм
|3
|3
|13
|Майнц
|2
|2
|14
|Вердер
|2
|2
|15
|Аугсбург
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Бохум
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|3
|0