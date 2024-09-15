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Майнц - Вердер 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
15 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Майнц
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Вердер, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Вердер
Бремен
27 Германия вр Робин Центнер
31 Германия зщ Доминик Кор
5 Германия зщ Максим Лайч
19 Франция зщ Антони Каси
2 Австрия зщ Филипп Мвене
3 Германия зщ Моритц Йенц
6 Япония пз Каисю Сано
18 Германия пз Надим Амири
14 Южная Корея пз Хён Сок Хон
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
29 Германия нп Жонатан Буркардт
1 Германия вр Михаэль Цеттерер
4 Германия зщ Никлас Штарк
32 Австрия зщ Марко Фридль
3 Германия зщ Антони Юнг
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
27 Германия зщ Феликс Агу
20 Австрия пз Романо Шмид
14 Бельгия пз Сенне Линен
6 Дания пз Йенс Стаге
11 Германия нп Джастин Нджинма
7 Германия нп Марвин Дукш
Главные тренеры
Дания Бо Хенриксен
Германия Оле Вернер
История личных встреч
03.02.2024 Германия - Бундеслига 20-й тур Майнц0 : 1Вердер
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Вердер4 : 0Майнц
08.04.2023 Германия - Бундеслига 27-й тур Майнц2 : 2Вердер
15.10.2022 Германия - Бундеслига 10-й тур Вердер0 : 2Майнц
21.04.2021 Германия - Бундеслига 30-й тур Вердер0 : 1Майнц
19.12.2020 Германия - Бундеслига 13-й тур Майнц0 : 1Вердер
20.06.2020 Германия - Бундеслига 33-й тур Майнц3 : 1Вердер
17.12.2019 Германия - Бундеслига 16-й тур Вердер0 : 5Майнц
30.03.2019 Германия - Бундеслига 27-й тур Вердер3 : 1Майнц
04.11.2018 Германия - Бундеслига 10-й тур Майнц2 : 1Вердер
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур 3 : 3Майнц
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Майнц1 : 1
16.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 3 ДВМайнц
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур 1 : 3Майнц
11.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Майнц3 : 0
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Вердер0 : 0
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур 2 : 2Вердер
19.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 3Вердер
26.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Вердер2 : 2
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур Вердер4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д37
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг37
4
Лига чемпионов
Хайденхайм36
5
Лига Европы
Байер36
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф36
7 Фрайбург36
8 Унион35
9 Штутгарт34
10 Вольфсбург33
11 Боруссия М33
12 Хоффенхайм33
13 Майнц22
14 Вердер22
15 Аугсбург21
16
Стыковая зона
Санкт-Паули20
17
Зона вылета
Бохум30
18
Зона вылета
Хольштайн30

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