Спарта - Гоу Эхед Иглс 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
15 Сентября 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Бойд Рейт
|13
|зщ
|Рик Мейссен
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Джевенсио ван дер Кюст
|14
|пз
|Юлиан Бас
|8
|пз
|Пелле Клемент
|17
|пз
|Камиель Негли
|10
|пз
|Арно Версейрен
|11
|пз
|Мохамед Нассо
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|1
|вр
|Лука Плогман
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Dean James
|21
|пз
|Enric Llansana
|19
|пз
|Оливер Антман
|6
|пз
|Калвин Твигт
|7
|пз
|Якоб Бреум
|17
|нп
|Матис Сюре
|27
|нп
|Финн Штоккерс
Главные тренеры
|Йерун Рейсдейк
|Рене Хаке
История личных встреч
|21.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 0
|12.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 1
|27.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|28.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0
|24.02.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|26-й тур
|6 : 1
|05.10.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|8-й тур
|2 : 2
|14.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 3
|21.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 0
|23.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|3 : 1
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 2
|01.08.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|10
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гронинген
|5
|9
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|4
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|3
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|4
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|5
|6
|9
|Виллем II
|4
|5
|10
|Твенте
|4
|5
|11
|Херенвен
|3
|4
|12
|ПЕК Зволле
|5
|4
|13
|Аякс
|2
|3
|14
|Гоу Эхед Иглс
|4
|3
|15
|НАК Бреда
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|4
|0