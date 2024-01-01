06:16 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 15 сентября
Свернуть список

Спарта - Гоу Эхед Иглс 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
15 Сентября 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
Спарта
Гоу Эхед Иглс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1НидерландыврНик Олай
2НидерландызщБойд Рейт
13НидерландызщРик Мейссен
4НидерландызщМайк Эрдхёйзен
5НидерландызщДжевенсио ван дер Кюст
14НидерландыпзЮлиан Бас
8НидерландыпзПелле Клемент
17НидерландыпзКамиель Негли
10БельгияпзАрно Версейрен
11НидерландыпзМохамед Нассо
9НорвегиянпТобиас Лауритсен
1ГерманияврЛука Плогман
2НидерландызщМатс Дейл
3ГерманиязщГеррит Наубер
4НидерландызщЙорис Крамер
5НидерландызщDean James
21НидерландыпзEnric Llansana
19ФинляндияпзОливер Антман
6НидерландыпзКалвин Твигт
7ДанияпзЯкоб Бреум
17БельгиянпМатис Сюре
27НидерландынпФинн Штоккерс
Главные тренеры
НидерландыЙерун Рейсдейк
НидерландыРене Хаке
История личных встреч
21.01.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турСпарта0 : 2Гоу Эхед Иглс
22.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турГоу Эхед Иглс0 : 0Спарта
12.02.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турСпарта2 : 1Гоу Эхед Иглс
27.08.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турГоу Эхед Иглс0 : 1Спарта
12.03.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турСпарта1 : 0Гоу Эхед Иглс
28.08.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турГоу Эхед Иглс2 : 0Спарта
24.02.2019Нидерланды - Первый дивизион26-й турСпарта6 : 1Гоу Эхед Иглс
05.10.2018Нидерланды - Первый дивизион8-й турГоу Эхед Иглс2 : 2Спарта
14.05.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турГоу Эхед Иглс1 : 3Спарта
21.08.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турСпарта1 : 0Гоу Эхед Иглс
31.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур1 : 2Спарта
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турСпарта1 : 1
17.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур1 : 1Спарта
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турСпарта0 : 0
23.05.2024Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала3 : 1Спарта
01.09.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур3 : 0Гоу Эхед Иглс
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турГоу Эхед Иглс2 : 0
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур2 : 0Гоу Эхед Иглс
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турГоу Эхед Иглс0 : 2
01.08.2024Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 1Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен515
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар410
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт410
4
Квалификация Лиги Европы
Гронинген59
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд46
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна36
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта46
8
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген56
9 Виллем II45
10 Твенте45
11 Херенвен34
12 ПЕК Зволле54
13 Аякс23
14 Гоу Эхед Иглс43
15 НАК Бреда43
16
Стыковая зона
Хераклес42
17
Зона вылета
Алмере Сити41
18
Зона вылета
Валвейк40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close