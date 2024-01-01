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Хераклес - Алмере Сити 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
15 Сентября 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Хераклес
Алмере Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Алмере Сити, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Алмере Сити
Алмере
1НидерландыврFabian de Keijzer
4НидерландызщДамон Мирани
12НидерландызщРубен Роскен
23ФинляндиязщЮхо Талвитие
14БельгияпзБрайан Де Кеерсмакер
26НидерландыпзДаниел ван Кам
8ГерманияпзМарио Энгельс
10НидерландыпзShiloh Zand
24СловакиянпIvan Mesik
29ИзраильнпСуф Подгоряну
1НидерландыврНордин Баккер
20НидерландызщХамби Акуйоби
3НидерландызщЙоей Якобс
4ИспаниязщРикардо Висус
14ГрециязщВасилиос Загаритис
5НидерландызщJochem Ritmeester van de Kamp
23Экваториальная ГвинеянпАлекс Бальбао
24Коморские острованпФе Маттуа
17НорвегиянпКорнелиус Хансен
21БельгиянпБатист Гийом
9ФранциянпТомас Робине
Главные тренеры
НидерландыЭрвин ван де Лои
НидерландыХедвигес Мадуро
История личных встреч
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турХераклес2 : 2Алмере Сити
26.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турАлмере Сити0 : 5Хераклес
01.09.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур3 : 0Хераклес
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турХераклес1 : 1
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й турХераклес1 : 3
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур0 : 0Хераклес
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турХераклес0 : 0
31.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турАлмере Сити1 : 1
24.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турАлмере Сити1 : 7
16.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур3 : 0Алмере Сити
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турАлмере Сити0 : 1
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турАлмере Сити1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен515
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар410
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт410
4
Квалификация Лиги Европы
Гронинген59
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд46
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна36
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта46
8
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген56
9 Виллем II45
10 Твенте45
11 Херенвен34
12 ПЕК Зволле54
13 Аякс23
14 Гоу Эхед Иглс43
15 НАК Бреда43
16
Стыковая зона
Хераклес42
17
Зона вылета
Алмере Сити41
18
Зона вылета
Валвейк40

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