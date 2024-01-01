Хераклес - Алмере Сити 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
15 Сентября 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Алмере Сити, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
Алмере Сити
Алмере
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|12
|зщ
|Рубен Роскен
|23
|зщ
|Юхо Талвитие
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|26
|пз
|Даниел ван Кам
|8
|пз
|Марио Энгельс
|10
|пз
|Shiloh Zand
|24
|нп
|Ivan Mesik
|29
|нп
|Суф Подгоряну
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|4
|зщ
|Рикардо Висус
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|23
|нп
|Алекс Бальбао
|24
|нп
|Фе Маттуа
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|21
|нп
|Батист Гийом
|9
|нп
|Томас Робине
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
|Хедвигес Мадуро
История личных встреч
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 5
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 3
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 7
|16.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|10
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гронинген
|5
|9
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|4
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|3
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|4
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|5
|6
|9
|Виллем II
|4
|5
|10
|Твенте
|4
|5
|11
|Херенвен
|3
|4
|12
|ПЕК Зволле
|5
|4
|13
|Аякс
|2
|3
|14
|Гоу Эхед Иглс
|4
|3
|15
|НАК Бреда
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|4
|0