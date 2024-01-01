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Порту - Фаренсе 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
15 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия);
Порту
Фаренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Фаренсе, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Фаренсе
Фару
99 Португалия вр Диогу Кошта
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
97 Португалия зщ Зе Педру
24 Аргентина зщ Патрисио Перес
13 Бразилия зщ Вендерсон Галено
11 Бразилия зщ Пепе
15 Португалия пз Васку Соуза
22 Аргентина пз Алан Варела
17 Испания пз Иван Хайме
16 Испания пз Нико Гонсалес
9 Испания нп Саму Омородион
33 Португалия вр Рикарду Велью
28 Бразилия зщ Pastor
4 Португалия зщ Artur Jorge
44 Бразилия зщ Лукас Африко
70 Португалия зщ Rivaldo
6 Бразилия пз Анжело Нето
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
8 Португалия пз Рафаэл Барбоза
7 Португалия нп Элвеш Бальде
19 Испания нп Алехандро Мильян
9 Португалия нп Тумане
Главные тренеры
Португалия Витор Бруну
История личных встреч
28.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур Фаренсе1 : 3Порту
20.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур Порту2 : 1Фаренсе
10.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Порту5 : 1Фаренсе
25.01.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Фаренсе0 : 1Порту
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 2 : 0Порту
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Порту2 : 0
16.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 2Порту
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Порту3 : 0
03.08.2024 Суперкубок Португалии 2024 Финал 3 : 4 ДВПорту
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 2 : 0Фаренсе
23.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Фаренсе0 : 5
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 1 : 0Фаренсе
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Фаренсе1 : 2
18.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Фаренсе1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг515
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту49
3
Квалификация Лиги Европы
Витория Гимарайнш49
4
Квалификация Лиги конференций
Фамаликан49
5 Санта-Клара49
6 Брага48
7 Бенфика47
8 Морейренсе57
9 АВС57
10 Каза Пия56
11 Риу Аве56
12 Жил Висенте45
13 Боавишта44
14 Насьонал44
15 Арока53
16
Стыковая зона
Эшторил42
17
Зона вылета
Эштрела41
18
Зона вылета
Фаренсе40

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