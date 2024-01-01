Порту - Фаренсе 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
15 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Фаренсе, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Фаренсе
Фару
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|97
|зщ
|Зе Педру
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|13
|зщ
|Вендерсон Галено
|11
|зщ
|Пепе
|15
|пз
|Васку Соуза
|22
|пз
|Алан Варела
|17
|пз
|Иван Хайме
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|9
|нп
|Саму Омородион
|33
|вр
|Рикарду Велью
|28
|зщ
|Pastor
|4
|зщ
|Artur Jorge
|44
|зщ
|Лукас Африко
|70
|зщ
|Rivaldo
|6
|пз
|Анжело Нето
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|8
|пз
|Рафаэл Барбоза
|7
|нп
|Элвеш Бальде
|19
|нп
|Алехандро Мильян
|9
|нп
|Тумане
Главные тренеры
|Витор Бруну
История личных встреч
|28.01.2024
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 3
|20.08.2023
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|10.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|5 : 1
|25.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|16.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|03.08.2024
|Суперкубок Португалии 2024
|Финал
|3 : 4 ДВ
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|23.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 5
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|15
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|4
|9
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Витория Гимарайнш
|4
|9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Фамаликан
|4
|9
|5
|Санта-Клара
|4
|9
|6
|Брага
|4
|8
|7
|Бенфика
|4
|7
|8
|Морейренсе
|5
|7
|9
|АВС
|5
|7
|10
|Каза Пия
|5
|6
|11
|Риу Аве
|5
|6
|12
|Жил Висенте
|4
|5
|13
|Боавишта
|4
|4
|14
|Насьонал
|4
|4
|15
|Арока
|5
|3
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|4
|0