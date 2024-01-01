Касымпаша - Фенербахче 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
15 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Касымпаша - Фенербахче, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Касымпаша
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|24.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|0 : 2
|29.01.2023
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|5 : 1
|15.08.2022
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|0 : 6
|28.02.2022
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|1 : 2
|03.10.2021
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|2 : 1
|19.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|25.04.2021
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|3 : 2
|04.01.2021
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|0 : 3
|21.06.2020
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|2 : 2
|19.08.2024
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|2 : 3
|26.05.2024
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|2 : 1
|30.08.2024
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|3 : 0
|25.08.2024
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 5
|17.08.2024
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|2 : 2
|13.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|10.08.2024
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|4
|12
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|4
|10
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Истанбул Башакшехир
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|3
|9
|5
|Эюпспор
|4
|8
|6
|Коньяспор
|5
|7
|7
|Сивасспор
|5
|7
|8
|Гёзтепе
|4
|6
|9
|Самсунспор
|4
|6
|10
|Касымпаша
|4
|5
|11
|Антальяспор
|4
|4
|12
|Ризеспор
|5
|4
|13
|Газиантеп
|3
|3
|14
|Бодрум
|5
|3
|15
|Трабзонспор
|2
|2
| 16
Зона вылета
|Аланьяспор
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|4
|1