06:17 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 15 сентября
Свернуть список

Касымпаша - Фенербахче 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
15 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 5-й тур
Касымпаша
Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Касымпаша - Фенербахче, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Касымпаша
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
24.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур Фенербахче2 : 1Касымпаша
08.10.2023 Турция - Суперлига 8-й тур Касымпаша0 : 2Фенербахче
29.01.2023 Турция - Суперлига 21-й тур Фенербахче5 : 1Касымпаша
15.08.2022 Турция - Суперлига 2-й тур Касымпаша0 : 6Фенербахче
28.02.2022 Турция - Суперлига 27-й тур Касымпаша1 : 2Фенербахче
03.10.2021 Турция - Суперлига 8-й тур Фенербахче2 : 1Касымпаша
19.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Фенербахче4 : 1Касымпаша
25.04.2021 Турция - Суперлига 37-й тур Фенербахче3 : 2Касымпаша
04.01.2021 Турция - Суперлига 16-й тур Касымпаша0 : 3Фенербахче
21.06.2020 Турция - Суперлига 28-й тур Касымпаша2 : 0Фенербахче
31.08.2024 Турция — Суперлига 4-й тур 0 : 1Касымпаша
25.08.2024 Турция — Суперлига 3-й тур Касымпаша2 : 2
19.08.2024 Турция — Суперлига 2-й тур 1 : 1Касымпаша
10.08.2024 Турция — Суперлига 1-й тур Касымпаша2 : 3
26.05.2024 Турция - Суперлига 38-й тур Касымпаша2 : 1
30.08.2024 Турция — Суперлига 4-й тур Фенербахче3 : 0
25.08.2024 Турция — Суперлига 3-й тур 0 : 5Фенербахче
17.08.2024 Турция — Суперлига 2-й тур 2 : 2Фенербахче
13.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Фенербахче1 : 1 ДВ
10.08.2024 Турция — Суперлига 1-й тур Фенербахче1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай412
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче410
3
Квалификация Лиги Европы
Истанбул Башакшехир410
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ39
5 Эюпспор48
6 Коньяспор57
7 Сивасспор57
8 Гёзтепе46
9 Самсунспор46
10 Касымпаша45
11 Антальяспор44
12 Ризеспор54
13 Газиантеп33
14 Бодрум53
15 Трабзонспор22
16
Зона вылета
Аланьяспор42
17
Зона вылета
Кайсериспор21
18
Зона вылета
Хатайспор41
19
Зона вылета
Адана Демирспор41

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close