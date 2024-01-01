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Портсмут - Вест Бромвич Альбион 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
15 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 5-й тур
Портсмут
Вест Бромвич Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
11.04.2009 Англия - Премьер-лига 32-й тур Портсмут2 : 2Вест Бромвич Альбион
07.12.2008 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Портсмут
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Портсмут1 : 3
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур 2 : 2Портсмут
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Портсмут0 : 0
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Портсмут0 : 1
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур 3 : 3Портсмут
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур 1 : 2Вест Бромвич Альбион
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 2 : 1Вест Бромвич Альбион
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур 1 : 3Вест Бромвич Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд512
2
Повышение
Блэкберн Роверс511
3
Плей-офф
Бёрнли510
4
Плей-офф
Уотфорд510
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион410
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед59
7 Оксфорд Юнайтед59
8 Дерби Каунти59
9 Лидс Юнайтед58
10 Мидлсбро58
11 Суонси Сити57
12 Куинз Парк Рейнджерс56
13 Сток Сити56
14 Ковентри Сити55
15 Норвич Сити55
16 Плимут Аргайл55
17 Бристоль Сити55
18 Миллуолл54
19 Лутон Таун54
20 Шеффилд Уэнсдей54
21 Престон Норт Энд54
22
Зона вылета
Портсмут43
23
Зона вылета
Халл Сити53
24
Зона вылета
Кардифф Сити51

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