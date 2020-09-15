Динамо Тб - Дила 15 Сентября прямая трансляция
15 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Дила, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Дила
Гори
История личных встреч
|18.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|3 : 1
|29.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 3
|25.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 2
|25.02.2023
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 2
|22.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|2 : 3
|20.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|12.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|06.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|18.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|03.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 5
|17.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|03.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|23
|47
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|23
|45
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|23
|45
|4
|Динамо Бт
|24
|35
|5
|Самгурали
|23
|29
|6
|Колхети-1913
|24
|28
|7
|Динамо Тб
|23
|26
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|24
|24
| 9
Стыковая зона
|Телави
|24
|23
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|23
|15