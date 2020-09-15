06:18 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 15 сентября
Свернуть список

Динамо Тб - Дила 15 Сентября прямая трансляция

15 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 24-й тур
Динамо Тб
Дила

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Дила, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Дила
Гори
История личных встреч
18.05.2024 Грузия — Высшая лига 15-й тур Дила2 : 1Динамо Тб
03.04.2024 Грузия — Высшая лига 6-й тур Динамо Тб2 : 2Дила
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Динамо Тб3 : 1Дила
29.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур Дила0 : 3Динамо Тб
25.04.2023 Грузия - Высшая лига 10-й тур Динамо Тб1 : 2Дила
25.02.2023 Грузия - Высшая лига 1-й тур Дила1 : 2Динамо Тб
22.10.2022 Грузия - Высшая лига 31-й тур Дила2 : 3Динамо Тб
20.08.2022 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Тб3 : 0Дила
12.05.2022 Грузия - Высшая лига 13-й тур Дила0 : 1Динамо Тб
06.04.2022 Грузия - Высшая лига 4-й тур Динамо Тб2 : 1Дила
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Динамо Тб1 : 1
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 3 : 0Динамо Тб
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Динамо Тб1 : 2
10.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур 0 : 1Динамо Тб
03.08.2024 Грузия — Высшая лига 19-й тур Динамо Тб0 : 1
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Дила1 : 3
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 1 : 5Дила
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Дила1 : 1
11.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур 0 : 1Дила
03.08.2024 Грузия — Высшая лига 19-й тур Дила0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2347
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2345
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2345
4 Динамо Бт2435
5 Самгурали2329
6 Колхети-19132428
7 Динамо Тб2326
8
Стыковая зона
Гагра2424
9
Стыковая зона
Телави2423
10
Зона вылета
Самтредиа2315

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close