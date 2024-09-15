Левый Берег - Кривбасс 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 24795
15 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Левый Берег - Кривбасс, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Александрия
|5
|13
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|4
|12
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Полесье
|4
|10
|4
|Рух В
|4
|9
|5
|Заря
|6
|9
|6
|Кривбасс
|4
|7
|7
|Шахтёр
|4
|6
|8
|ЛНЗ Черкассы
|4
|6
|9
|Черноморец
|5
|6
|10
|Карпаты
|6
|5
|11
|Верес
|4
|4
|12
|Ворскла
|3
|4
| 13
Стыковая зона
|Ингулец
|6
|3
| 14
Стыковая зона
|Колос
|5
|2
| 15
Зона вылета
|Оболонь-Бровар
|6
|2
| 16
Зона вылета
|Днепр-1
|0
|0