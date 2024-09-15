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Левый Берег - Кривбасс 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 24795
15 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Левый Берег - Кривбасс, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Александрия513
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо К412
3
Квалификация Лиги конференций
Полесье410
4 Рух В49
5 Заря69
6 Кривбасс47
7 Шахтёр46
8 ЛНЗ Черкассы46
9 Черноморец56
10 Карпаты65
11 Верес44
12 Ворскла34
13
Стыковая зона
Ингулец63
14
Стыковая зона
Колос52
15
Зона вылета
Оболонь-Бровар62
16
Зона вылета
Днепр-100

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