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Райо Вальекано - Осасуна 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
16 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Райо Вальекано
Осасуна

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Осасуна, которое состоится 16 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Осасуна
Памплона
1 Испания вр Дани Карденас
24 Франция зщ Флорьян Лежён
16 Гана зщ Абдул Мумин
2 Румыния зщ Андрей Рациу
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
23 Испания пз Оскар Мартин
17 Испания пз Унай Лопес
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
7 Испания нп Иси Паласон
18 Испания нп Альваро Гарсия
14 Испания нп Серхио Камельо
1 Испания вр Серхио Эррера
12 Испания зщ Хесус Аресо
24 Испания зщ Алехандро Катена
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
23 Испания пз Абель Бретонес
7 Испания пз Хон Монкайола
6 Испания пз Лукас Торро
14 Испания пз Рубен Гарсия
10 Испания пз Аймар Орос
19 Испания нп Брайан Сарагоса
9 Испания нп Рауль
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
Испания Висенте Морено
История личных встреч
20.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Райо Вальекано2 : 1Осасуна
15.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Осасуна1 : 0Райо Вальекано
14.04.2023 Испания - Примера 29-й тур Райо Вальекано2 : 1Осасуна
04.09.2022 Испания - Примера 4-й тур Осасуна2 : 1Райо Вальекано
12.02.2022 Испания - Примера 24-й тур Райо Вальекано0 : 3Осасуна
02.10.2021 Испания - Примера 8-й тур Осасуна1 : 0Райо Вальекано
02.02.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 25-й тур Осасуна1 : 1Райо Вальекано
10.09.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 4-й тур Райо Вальекано0 : 3Осасуна
26.03.2014 Испания - Примера 30-й тур Райо Вальекано1 : 0Осасуна
31.10.2013 Испания - Примера 11-й тур Осасуна3 : 1Райо Вальекано
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур 2 : 1Райо Вальекано
27.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Райо Вальекано1 : 2
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 0 : 0Райо Вальекано
18.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 1 : 2Райо Вальекано
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 1Райо Вальекано
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур Осасуна3 : 2
29.08.2024 Испания — Примера 3-й тур 4 : 0Осасуна
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Осасуна1 : 0
17.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Осасуна1 : 1
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 2Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид511
3
Лига чемпионов
Вильярреал511
4
Лига чемпионов
Сельта59
5
Лига Европы
Атлетико М48
6
Квалификация Лиги конференций
Жирона57
7 Эспаньол57
8 Алавес57
9 Осасуна47
10 Мальорка55
11 Бетис45
12 Севилья55
13 Леганес55
14 Райо Вальекано44
15 Атлетик Б44
16 Вальядолид54
17 Реал Сосьедад54
18
Зона вылета
Хетафе43
19
Зона вылета
Лас-Пальмас42
20
Зона вылета
Валенсия41

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