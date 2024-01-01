Райо Вальекано - Осасуна 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
16 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Осасуна, которое состоится 16 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Дани Карденас
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|23
|пз
|Оскар Мартин
|17
|пз
|Унай Лопес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|14
|нп
|Серхио Камельо
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|23
|пз
|Абель Бретонес
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|10
|пз
|Аймар Орос
|19
|нп
|Брайан Сарагоса
|9
|нп
|Рауль
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Висенте Морено
История личных встреч
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|15.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|14.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 1
|04.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 3
|02.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|02.02.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 25-й тур
|1 : 1
|10.09.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 4-й тур
|0 : 3
|26.03.2014
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|31.10.2013
|Испания - Примера
|11-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 1
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Сельта
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|4
|8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Жирона
|5
|7
|7
|Эспаньол
|5
|7
|8
|Алавес
|5
|7
|9
|Осасуна
|4
|7
|10
|Мальорка
|5
|5
|11
|Бетис
|4
|5
|12
|Севилья
|5
|5
|13
|Леганес
|5
|5
|14
|Райо Вальекано
|4
|4
|15
|Атлетик Б
|4
|4
|16
|Вальядолид
|5
|4
|17
|Реал Сосьедад
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|4
|3
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|4
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|4
|1