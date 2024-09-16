Лацио - Верона 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
16 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Верона, которое состоится 16 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Верона
Верона
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|27
|зщ
|Павел Давидович
|42
|зщ
|Диего Коппола
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|6
|пз
|Реда Белахьяне
|18
|пз
|Абду Арруи
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
|Марко Барони
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|06.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 1
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|2 : 0
|21.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 3
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|4 : 1
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|12.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 5
|05.02.2020
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 3
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 2
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ювентус
|4
|8
| 2
Лига чемпионов
|Торино
|4
|8
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Верона
|3
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Эмполи
|4
|6
|7
|Аталанта
|4
|6
|8
|Наполи
|3
|6
|9
|Милан
|4
|5
|10
|Дженоа
|4
|5
|11
|Лацио
|3
|4
|12
|Парма
|3
|4
|13
|Лечче
|4
|4
|14
|Фиорентина
|4
|3
|15
|Рома
|4
|3
|16
|Болонья
|4
|3
|17
|Кальяри
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Комо
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Монца
|3
|2
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|1