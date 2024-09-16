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Лацио - Верона 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
16 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Лацио
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Верона, которое состоится 16 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Верона
Верона
94 Италия вр Иван Проведель
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
34 Испания зщ Марио Хила
13 Италия зщ Алессио Романьоли
30 Португалия зщ Нуну Тавареш
8 Франция пз Маттео Гендузи
6 Италия пз Николо Ровелла
18 Дания нп Густав Исаксен
19 Сенегал нп Булайе Диа
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
27 Польша зщ Павел Давидович
42 Италия зщ Диего Коппола
3 Дания зщ Мартин Фресе
33 Словакия пз Ондрей Дуда
6 Франция пз Реда Белахьяне
18 Нидерланды пз Абду Арруи
8 Сербия пз Дарко Лазович
31 Словакия нп Томаш Суслов
11 Дания нп Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
27.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Лацио1 : 0Верона
09.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Верона1 : 1Лацио
06.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 21-й тур Верона1 : 1Лацио
11.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 6-й тур Лацио2 : 0Верона
21.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур Лацио3 : 3Верона
24.10.2021 Италия - Серия А 9-й тур Верона4 : 1Лацио
11.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Верона0 : 1Лацио
12.12.2020 Италия - Серия А 11-й тур Лацио1 : 2Верона
26.07.2020 Италия - Серия А 36-й тур Верона1 : 5Лацио
05.02.2020 Италия - Серия А 17-й тур Лацио0 : 0Верона
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Лацио2 : 2
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 2 : 1Лацио
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Лацио3 : 1
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Лацио
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 3Лацио
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур 0 : 2Верона
26.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Верона0 : 3
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Верона3 : 0
10.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Верона1 : 2
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Верона2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ювентус48
2
Лига чемпионов
Торино48
3
Лига чемпионов
Интер М37
4
Лига чемпионов
Удинезе37
5
Лига Европы
Верона36
6
Квалификация Лиги конференций
Эмполи46
7 Аталанта46
8 Наполи36
9 Милан45
10 Дженоа45
11 Лацио34
12 Парма34
13 Лечче44
14 Фиорентина43
15 Рома43
16 Болонья43
17 Кальяри32
18
Зона вылета
Комо42
19
Зона вылета
Монца32
20
Зона вылета
Венеция41

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