Минск - Гомель 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
16 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Гомель, которое состоится 16 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Гомель
Гомель
История личных встреч
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 2
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|15.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 3
|17.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|30.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|5 : 0
|09.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 0
|29.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 2
|10.11.2018
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 2
|31.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 2
|18.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|02.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
|12.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|3 : 1
|12.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|30.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 1
|18.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|20
|43
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|20
|42
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|16
|38
|4
|Динамо-Брест
|21
|38
|5
|Арсенал
|21
|32
|6
|Слуцк
|21
|30
|7
|Витебск
|21
|29
|8
|Славия-Мозырь
|21
|28
|9
|Ислочь
|21
|28
|10
|Гомель
|20
|28
|11
|БАТЭ
|21
|24
|12
|Сморгонь
|20
|20
|13
|Нафтан
|19
|16
|14
|Минск
|19
|15
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|20
|9
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|21
|0