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Минск - Гомель 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
16 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Минск
Гомель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Гомель, которое состоится 16 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Гомель
Гомель
История личных встреч
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Гомель2 : 0Минск
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Гомель2 : 0Минск
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Минск2 : 2Гомель
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Минск1 : 1Гомель
15.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Гомель0 : 3Минск
17.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Минск0 : 0Гомель
30.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Гомель5 : 0Минск
09.11.2019 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Гомель1 : 0Минск
29.06.2019 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Минск3 : 2Гомель
10.11.2018 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Гомель0 : 2Минск
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 2Минск
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Минск3 : 2
18.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 1Минск
02.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 0 : 1Минск
12.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 3 : 1Минск
12.09.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 2 : 0Гомель
30.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Гомель2 : 1
18.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Гомель2 : 0
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 1Гомель
03.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Гомель1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2043
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2042
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1638
4 Динамо-Брест2138
5 Арсенал2132
6 Слуцк2130
7 Витебск2129
8 Славия-Мозырь2128
9 Ислочь2128
10 Гомель2028
11 БАТЭ2124
12 Сморгонь2020
13 Нафтан1916
14 Минск1915
15
Зона вылета
Днепр М209
16
Зона вылета
Шахтёр С210

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