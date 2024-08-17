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Реал Мадрид - Штутгарт 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
17 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Реал Мадрид
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Штутгарт, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1БельгияврТибо Куртуа
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3БразилиязщЭдер Милитао
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
8УругвайпзФедерико Вальверде
10ХорватияпзЛука Модрич
11Бразилияпз Родриго
5АнглияпзДжуд Беллингем
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
9ФранциянпКилиан Мбаппе
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
45ЯпониязщАнри Чейз
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
18ГанапзДжейми Левелинг
16ГерманияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
26ГерманиянпДениз Ундав
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
14.09.2024Испания — Примера5-й тур0 : 2Реал Мадрид
01.09.2024Испания — Примера4-й турРеал Мадрид2 : 0
29.08.2024Испания — Примера3-й тур1 : 1Реал Мадрид
25.08.2024Испания — Примера2-й турРеал Мадрид3 : 0
18.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 1Реал Мадрид
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур1 : 3Штутгарт
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турШтутгарт3 : 3
27.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 5Штутгарт
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур3 : 1Штутгарт
17.08.2024Суперкубок Германии 2024Финал2 : 2 4 : 3Штутгарт
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Штутгарт». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Слован Бр00
2
1/8 финала
Спарта П00
3
1/8 финала
Лилль00
4
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург00
5
1/8 финала
Динамо З00
6
1/8 финала
Црвена Звезда00
7
1/8 финала
Янг Бойз00
8
1/8 финала
Жирона00
9
Плей-офф
Байер00
10
Плей-офф
Брюгге00
11
Плей-офф
Манчестер Сити00
12
Плей-офф
Брест00
13
Плей-офф
Аталанта00
14
Плей-офф
Милан00
15
Плей-офф
Реал Мадрид00
16
Плей-офф
Барселона00
17
Плей-офф
Интер М00
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен00
19
Плей-офф
Ливерпуль00
20
Плей-офф
Шахтёр00
21
Плей-офф
Спортинг00
22
Плей-офф
Бенфика00
23
Плей-офф
Боруссия Д00
24
Плей-офф
Бавария00
25 Арсенал00
26 Монако00
27 ПСЖ00
28 Болонья00
29 Ювентус00
30 Атлетико М00
31 Селтик00
32 Штурм00
33 Фейеноорд00
34 Астон Вилла00
35 Штутгарт00
36 РБ Лейпциг00

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