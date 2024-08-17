Реал Мадрид - Штутгарт 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
17 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Штутгарт, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Штутгарт
Штутгарт, Германия
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|10
|пз
|Лука Модрич
|11
|пз
|Родриго
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|45
|зщ
|Анри Чейз
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|18
|пз
|Джейми Левелинг
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|26
|нп
|Дениз Ундав
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 2
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|27.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 5
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Суперкубок Германии 2024
|Финал
|2 : 2 4 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Штутгарт». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Спарта П
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Лилль
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Динамо З
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Црвена Звезда
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Янг Бойз
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Жирона
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Брест
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Милан
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Бенфика
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
|25
|Арсенал
|0
|0
|26
|Монако
|0
|0
|27
|ПСЖ
|0
|0
|28
|Болонья
|0
|0
|29
|Ювентус
|0
|0
|30
|Атлетико М
|0
|0
|31
|Селтик
|0
|0
|32
|Штурм
|0
|0
|33
|Фейеноорд
|0
|0
|34
|Астон Вилла
|0
|0
|35
|Штутгарт
|0
|0
|36
|РБ Лейпциг
|0
|0