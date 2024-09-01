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Милан - Ливерпуль 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
17 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Милан
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Ливерпуль, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан, Италия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
16ФранцияврМик Меньян
22БразилиязщЭмерсон Роял
46ИталиязщМаттео Габбиа
31СербиязщСтрахиня Павлович
19ФранциязщТео Эрнандес
29ФранцияпзЮссуф Фофана
14НидерландыпзТейани Рейндерс
11СШАпзКристиан Пулишич
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
10ПортугалияпзРафаэл Леау
90АнглиянпТэмми Абрахам
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
38НидерландыпзРайан Гравенберх
3ЯпонияпзВатару Эндо
11ЕгипетпзМохамед Салах
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
18НидерландыпзКоди Гакпо
9УругвайнпДарвин Нуньес
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
НидерландыАрне Слот
НидерландыАрне Слот
НидерландыАрне Слот
История личных встреч
16.12.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиЛиверпуль4 : 1Милан
07.12.2021Лига чемпионовГруппа B. 6-й турМилан1 : 2Ливерпуль
15.09.2021Лига чемпионовГруппа B. 1-й турЛиверпуль3 : 2Милан
31.07.2016Международный кубок чемпионов - 2016Северная АмерикаЛиверпуль2 : 0Милан
03.08.2014Международный кубок чемпионов - 2014Группа B. 3-й турМилан0 : 2Ливерпуль
23.05.2007Лига чемпионовФиналМилан2 : 1Ливерпуль
14.09.2024Италия — Серия А4-й турМилан4 : 0
31.08.2024Италия — Серия А3-й тур2 : 2Милан
24.08.2024Италия — Серия А2-й тур2 : 1Милан
17.08.2024Италия — Серия А1-й турМилан2 : 2
13.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Милан3 : 1
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турЛиверпуль0 : 1
01.09.2024Англия — Премьер-лига3-й тур0 : 3Ливерпуль
25.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турЛиверпуль2 : 0
17.08.2024Англия — Премьер-лига1-й тур0 : 2Ливерпуль
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Ливерпуль0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Милан» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Слован Бр00
2
1/8 финала
Спарта П00
3
1/8 финала
Лилль00
4
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург00
5
1/8 финала
Динамо З00
6
1/8 финала
Црвена Звезда00
7
1/8 финала
Янг Бойз00
8
1/8 финала
Жирона00
9
Плей-офф
Байер00
10
Плей-офф
Брюгге00
11
Плей-офф
Манчестер Сити00
12
Плей-офф
Брест00
13
Плей-офф
Аталанта00
14
Плей-офф
Милан00
15
Плей-офф
Реал Мадрид00
16
Плей-офф
Барселона00
17
Плей-офф
Интер М00
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен00
19
Плей-офф
Ливерпуль00
20
Плей-офф
Шахтёр00
21
Плей-офф
Спортинг00
22
Плей-офф
Бенфика00
23
Плей-офф
Боруссия Д00
24
Плей-офф
Бавария00
25 Арсенал00
26 Монако00
27 ПСЖ00
28 Болонья00
29 Ювентус00
30 Атлетико М00
31 Селтик00
32 Штурм00
33 Фейеноорд00
34 Астон Вилла00
35 Штутгарт00
36 РБ Лейпциг00

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