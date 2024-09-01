Милан - Ливерпуль 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
17 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Ливерпуль, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан, Италия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|пз
|Кристиан Пулишич
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|10
|пз
|Рафаэл Леау
|90
|нп
|Тэмми Абрахам
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|3
|пз
|Ватару Эндо
|11
|пз
|Мохамед Салах
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|18
|пз
|Коди Гакпо
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Арне Слот
|Арне Слот
|Арне Слот
История личных встреч
|16.12.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|07.12.2021
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|1 : 2
|15.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|3 : 2
|31.07.2016
|Международный кубок чемпионов - 2016
|Северная Америка
|2 : 0
|03.08.2014
|Международный кубок чемпионов - 2014
|Группа B. 3-й тур
|0 : 2
|23.05.2007
|Лига чемпионов
|Финал
|2 : 1
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|4 : 0
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|13.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Милан» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Спарта П
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Лилль
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Динамо З
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Црвена Звезда
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Янг Бойз
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Жирона
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Брест
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Милан
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Бенфика
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
|25
|Арсенал
|0
|0
|26
|Монако
|0
|0
|27
|ПСЖ
|0
|0
|28
|Болонья
|0
|0
|29
|Ювентус
|0
|0
|30
|Атлетико М
|0
|0
|31
|Селтик
|0
|0
|32
|Штурм
|0
|0
|33
|Фейеноорд
|0
|0
|34
|Астон Вилла
|0
|0
|35
|Штутгарт
|0
|0
|36
|РБ Лейпциг
|0
|0