Бавария - Динамо З 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
17 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Динамо З, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Динамо З
Загреб, Хорватия
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|45
|пз
|Александар Павлович
|16
|пз
|Жоау Пальинья
|17
|пз
|Майкл Олисе
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|7
|пз
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
|33
|вр
|Иван Невистич
|22
|зщ
|Стефан Ристовски
|28
|зщ
|Кевин Теофиль-Катерин
|13
|зщ
|Сами Ммаэ
|18
|зщ
|Ронаэль Пьер-Габриэль
|25
|пз
|Петар Сучич
|5
|пз
|Ариян Адеми
|19
|пз
|Juan Cordoba
|10
|пз
|Мартин Батурина
|20
|нп
|Марко Пьяца
|9
|нп
|Бруно Петкович
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Сергей Якирович
История личных встреч
|09.12.2015
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|0 : 2
|29.09.2015
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|5 : 0
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 6
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 4
|13.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|13.09.2024
|Хорватия — Первая лига
|6-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Хорватия — Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 2
|24.08.2024
|Хорватия — Первая лига
|4-й тур
|2 : 1
|20.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «Динамо» (Загреб). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Спарта П
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Лилль
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Динамо З
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Црвена Звезда
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Янг Бойз
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Жирона
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Брест
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Милан
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Бенфика
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
|25
|Арсенал
|0
|0
|26
|Монако
|0
|0
|27
|ПСЖ
|0
|0
|28
|Болонья
|0
|0
|29
|Ювентус
|0
|0
|30
|Атлетико М
|0
|0
|31
|Селтик
|0
|0
|32
|Штурм
|0
|0
|33
|Фейеноорд
|0
|0
|34
|Астон Вилла
|0
|0
|35
|Штутгарт
|0
|0
|36
|РБ Лейпциг
|0
|0