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Бавария - Динамо З 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
17 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Бавария
Динамо З

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Динамо З, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Динамо З
Загреб, Хорватия
1ГерманияврМануэль Нойер
6ГерманиязщЙозуа Киммих
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
45ГерманияпзАлександар Павлович
16ПортугалияпзЖоау Пальинья
17ФранцияпзМайкл Олисе
42ГерманияпзДжамал Мусиала
7ГерманияпзСерж Гнабри
9АнглиянпГарри Кейн
33ХорватияврИван Невистич
22Северная МакедониязщСтефан Ристовски
28МартиниказщКевин Теофиль-Катерин
13МароккозщСами Ммаэ
18ФранциязщРонаэль Пьер-Габриэль
25ХорватияпзПетар Сучич
5Северная МакедонияпзАриян Адеми
19КолумбияпзJuan Cordoba
10ХорватияпзМартин Батурина
20ХорватиянпМарко Пьяца
9ХорватиянпБруно Петкович
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
Босния и ГерцеговинаСергей Якирович
История личных встреч
09.12.2015Лига чемпионовГруппа F. 6-й турДинамо З0 : 2Бавария
29.09.2015Лига чемпионовГруппа F. 2-й турБавария5 : 0Динамо З
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур1 : 6Бавария
01.09.2024Германия — Бундеслига2-й турБавария2 : 0
25.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур2 : 3Бавария
16.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 4Бавария
13.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Бавария3 : 0
13.09.2024Хорватия — Первая лига6-й турДинамо З0 : 1
01.09.2024Хорватия — Первая лига5-й тур1 : 1Динамо З
28.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матч0 : 2Динамо З
24.08.2024Хорватия — Первая лига4-й турДинамо З2 : 1
20.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матчДинамо З3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «Динамо» (Загреб). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Слован Бр00
2
1/8 финала
Спарта П00
3
1/8 финала
Лилль00
4
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург00
5
1/8 финала
Динамо З00
6
1/8 финала
Црвена Звезда00
7
1/8 финала
Янг Бойз00
8
1/8 финала
Жирона00
9
Плей-офф
Байер00
10
Плей-офф
Брюгге00
11
Плей-офф
Манчестер Сити00
12
Плей-офф
Брест00
13
Плей-офф
Аталанта00
14
Плей-офф
Милан00
15
Плей-офф
Реал Мадрид00
16
Плей-офф
Барселона00
17
Плей-офф
Интер М00
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен00
19
Плей-офф
Ливерпуль00
20
Плей-офф
Шахтёр00
21
Плей-офф
Спортинг00
22
Плей-офф
Бенфика00
23
Плей-офф
Боруссия Д00
24
Плей-офф
Бавария00
25 Арсенал00
26 Монако00
27 ПСЖ00
28 Болонья00
29 Ювентус00
30 Атлетико М00
31 Селтик00
32 Штурм00
33 Фейеноорд00
34 Астон Вилла00
35 Штутгарт00
36 РБ Лейпциг00

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