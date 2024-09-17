Зенит - Рубин 17 Сентября прямая трансляция
17 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Рубин, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 4
|24.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|28.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|3 : 2
|20.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|1 : 3
|08.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|1 : 2
|23.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 2
|21.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|5 : 0
|14.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|08.09.2024
|Winline Супер Серия
|Финал
|3 : 4
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|13.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 0
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|29.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Зенит» — «Рубин». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|6
|2
|Динамо Мх
|3
|6
|3
|Динамо М
|3
|6
|4
|Крылья Советов
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|6
|3
|Химки
|3
|3
|4
|Оренбург
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|9
|2
|ЦСКА
|3
|5
|3
|Ахмат
|3
|3
|4
|Пари Нижний Новгород
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|7
|2
|Рубин
|3
|6
|3
|Акрон
|3
|5
|4
|Факел
|3
|0