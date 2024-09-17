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Зенит - Рубин 17 Сентября прямая трансляция

17 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 4-й тур
Зенит
Рубин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Рубин, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур Рубин0 : 1Зенит
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин0 : 4Зенит
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Зенит0 : 2Рубин
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Рубин0 : 3Зенит
28.02.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Зенит3 : 2Рубин
20.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Рубин1 : 3Зенит
08.03.2021 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Рубин2 : 1Зенит
24.10.2020 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Зенит1 : 2Рубин
23.11.2019 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Рубин1 : 2Зенит
21.09.2019 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Зенит5 : 0Рубин
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Зенит
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 1Зенит
08.09.2024 Winline Супер Серия Финал 3 : 4Зенит
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 3Зенит
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит2 : 0
13.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Рубин0 : 2
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин4 : 0
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 0Рубин
29.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 3Рубин
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур 0 : 2Рубин
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Зенит» — «Рубин». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М36
2 Динамо Мх36
3 Динамо М36
4 Крылья Советов30
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Ростов36
3 Химки33
4 Оренбург30
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар39
2 ЦСКА35
3 Ахмат33
4 Пари Нижний Новгород31
Группа D
КомандаИО
1 Зенит37
2 Рубин36
3 Акрон35
4 Факел30

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