Мальорка - Реал Сосьедад 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
17 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Реал Сосьедад, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Лео Роман
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|18
|пз
|Антонио Санчес
|8
|пз
|Ману Морланес
|12
|пз
|Саму Кошта
|27
|пз
|Роберт Наварро
|10
|пз
|Серхи Дардер
|17
|нп
|Кайл Ларин
|7
|нп
|Ведат Мурики
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|27
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|21
|зщ
|Найеф Агер
|3
|зщ
|Айен Муньос
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|24
|пз
|Лука Сучич
|11
|нп
|Шеральдо Бекер
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|19
|нп
|Умар Садик
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|27.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 4 : 5
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
|06.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|12.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|17.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 0
|19.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|02.03.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 2
|16.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|26.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|3 : 0
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 2
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 0
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 1
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Сельта
|5
|9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Жирона
|5
|7
|7
|Эспаньол
|5
|7
|8
|Атлетик Б
|5
|7
|9
|Алавес
|5
|7
|10
|Осасуна
|4
|7
|11
|Мальорка
|5
|5
|12
|Бетис
|4
|5
|13
|Севилья
|5
|5
|14
|Леганес
|5
|5
|15
|Райо Вальекано
|4
|4
|16
|Вальядолид
|5
|4
|17
|Реал Сосьедад
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|4
|3
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|5
|1