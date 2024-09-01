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Мальорка - Реал Сосьедад 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
17 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Мальорка
Реал Сосьедад

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Реал Сосьедад, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13 Испания вр Лео Роман
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
18 Испания пз Антонио Санчес
8 Испания пз Ману Морланес
12 Португалия пз Саму Кошта
27 Испания пз Роберт Наварро
10 Испания пз Серхи Дардер
17 Канада нп Кайл Ларин
7 Косово нп Ведат Мурики
1 Испания вр Алекс Ремиро
27 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
5 Испания зщ Игор Субельдия
21 Марокко зщ Найеф Агер
3 Испания зщ Айен Муньос
17 Испания зщ Серхио Гомес
4 Испания пз Мартин Субименди
24 Хорватия пз Лука Сучич
11 Нидерланды нп Шеральдо Бекер
14 Япония нп Такефуса Кубо
19 Нигерия нп Умар Садик
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
27.02.2024 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Реал Сосьедад1 : 1 4 : 5Мальорка
18.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Мальорка1 : 2Реал Сосьедад
06.02.2024 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Мальорка0 : 0Реал Сосьедад
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Реал Сосьедад1 : 0Мальорка
12.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Мальорка1 : 1Реал Сосьедад
17.01.2023 Кубок Испании 1/8 финала Реал Сосьедад1 : 0Мальорка
19.10.2022 Испания - Примера 10-й тур Реал Сосьедад1 : 0Мальорка
02.03.2022 Испания - Примера 21-й тур Мальорка0 : 2Реал Сосьедад
16.10.2021 Испания - Примера 9-й тур Реал Сосьедад1 : 0Мальорка
26.01.2020 Испания - Примера 21-й тур Реал Сосьедад3 : 0Мальорка
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Мальорка1 : 2
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур 0 : 1Мальорка
27.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Мальорка0 : 0
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 1 : 0Мальорка
18.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Мальорка1 : 1
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Реал Сосьедад0 : 2
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур 0 : 0Реал Сосьедад
28.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Реал Сосьедад1 : 2
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 0 : 1Реал Сосьедад
18.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Реал Сосьедад1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Атлетико М511
3
Лига чемпионов
Вильярреал511
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид511
5
Лига Европы
Сельта59
6
Квалификация Лиги конференций
Жирона57
7 Эспаньол57
8 Атлетик Б57
9 Алавес57
10 Осасуна47
11 Мальорка55
12 Бетис45
13 Севилья55
14 Леганес55
15 Райо Вальекано44
16 Вальядолид54
17 Реал Сосьедад54
18
Зона вылета
Хетафе43
19
Зона вылета
Лас-Пальмас52
20
Зона вылета
Валенсия51

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