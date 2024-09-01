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Сток Сити - Флитвуд Таун 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
17 Сентября 2024 года в 21:30 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 3-й раунд
Сток Сити
Флитвуд Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Флитвуд Таун, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Флитвуд Таун
Флитвуд
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
10.08.2021Англия - Кубок лиги1-й раундСток Сити2 : 1Флитвуд Таун
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур1 : 0Сток Сити
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур0 : 1Сток Сити
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд0 : 5Сток Сити
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й турСток Сити1 : 2
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й тур3 : 0Сток Сити
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундФлитвуд Таун2 : 1
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундФлитвуд Таун2 : 1
02.12.2023Кубок Англии2-й раунд4 : 0Флитвуд Таун
05.11.2023Кубок Англии1-й раунд1 : 2Флитвуд Таун
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раунд3 : 2Флитвуд Таун
Турнирная таблица
1-й раунд
Стокпорт Каунти
Блэкберн Роверс
1 : 6
Карлайл Юнайтед
Сток Сити
0 : 2
Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
4 : 1
Линкольн Сити
Харрогейт Таун
1 : 2
Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
1 : 1 9 : 8
Солфорд Сити
Донкастер Роверс
0 : 2
Бромли
Уимблдон
1 : 2
Престон Норт Энд
Сандерленд
2 : 0
Норвич Сити
Стивенидж
4 : 3
Колчестер Юнайтед
Рединг
2 : 2 4 : 3
Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
5 : 0
Чарльтон Атлетик
Бирмингем Сити
0 : 1
Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Бристоль Сити
Ковентри Сити
0 : 1
Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Суонси Сити
Гиллингем
3 : 1
Кардифф Сити
Бристоль Роверс
2 : 0
Портсмут
Миллуолл
0 : 1
Хаддерсфилд Таун
Моркам
3 : 0
Барроу
Порт Вейл
3 : 2
Уолсолл
Эксетер Сити
1 : 1 4 : 3
Транмир Роверс
Аккрингтон Стэнли
3 : 0
Бёртон Альбион
Блэкпул
0 : 4
Флитвуд Таун
Вест Бромвич Альбион
2 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Кру Александра
2 : 1
Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кроули Таун
Суиндон Таун
4 : 2
Дерби Каунти
Честерфилд
2 : 1
Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
3 : 3 4 : 3
Болтон Уондерерс
Мэнсфилд Таун
1 : 1 5 : 4
Уиган Атлетик
Барнсли
1 : 1 2 : 4
Шеффилд Юнайтед
Рексем
4 : 2
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
1 : 2
Плимут Аргайл
Челтнем Таун
3 : 0
Лидс Юнайтед
Мидлсбро
0 : 3
2-й раунд
Мидлсбро
Сток Сити
0 : 5
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
1 : 1 4 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Кроули Таун
4 : 0
Харрогейт Таун
Престон Норт Энд
0 : 5
Уотфорд
Плимут Аргайл
2 : 0
Миллуолл
Лейтон Ориент
0 : 1
Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
1 : 0
Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдей
1 : 5
Блэкберн Роверс
Блэкпул
1 : 2
Шрусбери Таун
Болтон Уондерерс
0 : 2
Барроу
Дерби Каунти
0 : 0 3 : 2
Эвертон
Донкастер Роверс
3 : 0
Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
3 : 2
Лестер Сити
Транмир Роверс
4 : 0
Флитвуд Таун
Ротерхэм Юнайтед
2 : 1
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бирмингем Сити
Фулхэм
0 : 2
Кристал Пэлас
Норвич Сити
4 : 0
Вулверхэмптон
Бёрнли
2 : 0
Уимблдон
Ипсвич Таун
2 : 2 4 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
1 : 0
Суонси Сити
Уиком Уондерерс
0 : 1
Кардифф Сити
Саутгемптон
3 : 5
Колчестер Юнайтед
Брентфорд
0 : 1
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1 3 : 4
3-й раунд
Сток Сити
Флитвуд Таун
17.09
Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас
17.09
Престон Норт Энд
Фулхэм
17.09
Эвертон
Саутгемптон
17.09
Блэкпул
Шеффилд Уэнсдей
17.09
Брентфорд
Лейтон Ориент
17.09
Манчестер Юнайтед
Барнсли
17.09
Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
18.09
Ковентри Сити
Тоттенхэм Хотспур
18.09
Уолсолл
Лестер Сити
24.09
Манчестер Сити
Уотфорд
24.09
Челси
Барроу
24.09
Уимблдон
Ньюкасл Юнайтед
24.09
Уиком Уондерерс
Астон Вилла
24.09
Арсенал
Болтон Уондерерс
25.09
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
25.09

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