Куинз Парк Рейнджерс - Кристал Пэлас 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
17 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 3-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Кристал Пэлас, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
|Марти Сифуэнтес
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|14.03.2015
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 1
|28.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|1 : 1
|30.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|1 : 2
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 4 : 1
|24.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|4 : 0
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
| Стокпорт Каунти
Блэкберн Роверс
|1 : 6
| Карлайл Юнайтед
Сток Сити
|0 : 2
| Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
|4 : 1
| Линкольн Сити
Харрогейт Таун
|1 : 2
| Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
|1 : 1 9 : 8
| Солфорд Сити
Донкастер Роверс
|0 : 2
| Бромли
Уимблдон
|1 : 2
| Престон Норт Энд
Сандерленд
|2 : 0
| Норвич Сити
Стивенидж
|4 : 3
| Колчестер Юнайтед
Рединг
|2 : 2 4 : 3
| Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
|5 : 0
| Чарльтон Атлетик
Бирмингем Сити
|0 : 1
| Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
|1 : 2
| Бристоль Сити
Ковентри Сити
|0 : 1
| Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
|2 : 0
| Суонси Сити
Гиллингем
|3 : 1
| Кардифф Сити
Бристоль Роверс
|2 : 0
| Портсмут
Миллуолл
|0 : 1
| Хаддерсфилд Таун
Моркам
|3 : 0
| Барроу
Порт Вейл
|3 : 2
| Уолсолл
Эксетер Сити
|1 : 1 4 : 3
| Транмир Роверс
Аккрингтон Стэнли
|3 : 0
| Бёртон Альбион
Блэкпул
|0 : 4
| Флитвуд Таун
Вест Бромвич Альбион
|2 : 1
| Ротерхэм Юнайтед
Кру Александра
|2 : 1
| Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
|0 : 2
| Кроули Таун
Суиндон Таун
|4 : 2
| Дерби Каунти
Честерфилд
|2 : 1
| Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
|3 : 3 4 : 3
| Болтон Уондерерс
Мэнсфилд Таун
|1 : 1 5 : 4
| Уиган Атлетик
Барнсли
|1 : 1 2 : 4
| Шеффилд Юнайтед
Рексем
|4 : 2
| Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
|1 : 2
| Плимут Аргайл
Челтнем Таун
|3 : 0
| Лидс Юнайтед
Мидлсбро
|0 : 3
2-й раунд
| Мидлсбро
Сток Сити
|0 : 5
| Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
|1 : 1 4 : 1
| Брайтон энд Хоув Альбион
Кроули Таун
|4 : 0
| Харрогейт Таун
Престон Норт Энд
|0 : 5
| Уотфорд
Плимут Аргайл
|2 : 0
| Миллуолл
Лейтон Ориент
|0 : 1
| Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
|1 : 0
| Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдей
|1 : 5
| Блэкберн Роверс
Блэкпул
|1 : 2
| Шрусбери Таун
Болтон Уондерерс
|0 : 2
| Барроу
Дерби Каунти
|0 : 0 3 : 2
| Эвертон
Донкастер Роверс
|3 : 0
| Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
|3 : 2
| Лестер Сити
Транмир Роверс
|4 : 0
| Флитвуд Таун
Ротерхэм Юнайтед
|2 : 1
| Барнсли
Шеффилд Юнайтед
|1 : 0
| Бирмингем Сити
Фулхэм
|0 : 2
| Кристал Пэлас
Норвич Сити
|4 : 0
| Вулверхэмптон
Бёрнли
|2 : 0
| Уимблдон
Ипсвич Таун
|2 : 2 4 : 2
| Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
|1 : 0
| Суонси Сити
Уиком Уондерерс
|0 : 1
| Кардифф Сити
Саутгемптон
|3 : 5
| Колчестер Юнайтед
Брентфорд
|0 : 1
| Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 1 3 : 4
3-й раунд
| Сток Сити
Флитвуд Таун
|17.09
| Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас
|17.09
| Престон Норт Энд
Фулхэм
|17.09
| Эвертон
Саутгемптон
|17.09
| Блэкпул
Шеффилд Уэнсдей
|17.09
| Брентфорд
Лейтон Ориент
|17.09
| Манчестер Юнайтед
Барнсли
|17.09
| Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
|18.09
| Ковентри Сити
Тоттенхэм Хотспур
|18.09
| Уолсолл
Лестер Сити
|24.09
| Манчестер Сити
Уотфорд
|24.09
| Челси
Барроу
|24.09
| Уимблдон
Ньюкасл Юнайтед
|24.09
| Уиком Уондерерс
Астон Вилла
|24.09
| Арсенал
Болтон Уондерерс
|25.09
| Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
|25.09