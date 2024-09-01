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Куинз Парк Рейнджерс - Кристал Пэлас 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
17 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 3-й раунд
Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Кристал Пэлас, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
14.03.2015 Англия - Премьер-лига 29-й тур Кристал Пэлас3 : 1Куинз Парк Рейнджерс
28.12.2014 Англия - Премьер-лига 19-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0Кристал Пэлас
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
30.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Куинз Парк Рейнджерс1 : 1 4 : 1
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Кристал Пэлас2 : 2
01.09.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Кристал Пэлас4 : 0
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Кристал Пэлас0 : 2
18.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Кристал Пэлас
Турнирная таблица
1-й раунд
Стокпорт Каунти
Блэкберн Роверс
1 : 6
Карлайл Юнайтед
Сток Сити
0 : 2
Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
4 : 1
Линкольн Сити
Харрогейт Таун
1 : 2
Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
1 : 1 9 : 8
Солфорд Сити
Донкастер Роверс
0 : 2
Бромли
Уимблдон
1 : 2
Престон Норт Энд
Сандерленд
2 : 0
Норвич Сити
Стивенидж
4 : 3
Колчестер Юнайтед
Рединг
2 : 2 4 : 3
Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
5 : 0
Чарльтон Атлетик
Бирмингем Сити
0 : 1
Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Бристоль Сити
Ковентри Сити
0 : 1
Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Суонси Сити
Гиллингем
3 : 1
Кардифф Сити
Бристоль Роверс
2 : 0
Портсмут
Миллуолл
0 : 1
Хаддерсфилд Таун
Моркам
3 : 0
Барроу
Порт Вейл
3 : 2
Уолсолл
Эксетер Сити
1 : 1 4 : 3
Транмир Роверс
Аккрингтон Стэнли
3 : 0
Бёртон Альбион
Блэкпул
0 : 4
Флитвуд Таун
Вест Бромвич Альбион
2 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Кру Александра
2 : 1
Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кроули Таун
Суиндон Таун
4 : 2
Дерби Каунти
Честерфилд
2 : 1
Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
3 : 3 4 : 3
Болтон Уондерерс
Мэнсфилд Таун
1 : 1 5 : 4
Уиган Атлетик
Барнсли
1 : 1 2 : 4
Шеффилд Юнайтед
Рексем
4 : 2
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
1 : 2
Плимут Аргайл
Челтнем Таун
3 : 0
Лидс Юнайтед
Мидлсбро
0 : 3
2-й раунд
Мидлсбро
Сток Сити
0 : 5
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
1 : 1 4 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Кроули Таун
4 : 0
Харрогейт Таун
Престон Норт Энд
0 : 5
Уотфорд
Плимут Аргайл
2 : 0
Миллуолл
Лейтон Ориент
0 : 1
Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
1 : 0
Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдей
1 : 5
Блэкберн Роверс
Блэкпул
1 : 2
Шрусбери Таун
Болтон Уондерерс
0 : 2
Барроу
Дерби Каунти
0 : 0 3 : 2
Эвертон
Донкастер Роверс
3 : 0
Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
3 : 2
Лестер Сити
Транмир Роверс
4 : 0
Флитвуд Таун
Ротерхэм Юнайтед
2 : 1
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бирмингем Сити
Фулхэм
0 : 2
Кристал Пэлас
Норвич Сити
4 : 0
Вулверхэмптон
Бёрнли
2 : 0
Уимблдон
Ипсвич Таун
2 : 2 4 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
1 : 0
Суонси Сити
Уиком Уондерерс
0 : 1
Кардифф Сити
Саутгемптон
3 : 5
Колчестер Юнайтед
Брентфорд
0 : 1
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1 3 : 4
3-й раунд
Сток Сити
Флитвуд Таун
17.09
Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас
17.09
Престон Норт Энд
Фулхэм
17.09
Эвертон
Саутгемптон
17.09
Блэкпул
Шеффилд Уэнсдей
17.09
Брентфорд
Лейтон Ориент
17.09
Манчестер Юнайтед
Барнсли
17.09
Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
18.09
Ковентри Сити
Тоттенхэм Хотспур
18.09
Уолсолл
Лестер Сити
24.09
Манчестер Сити
Уотфорд
24.09
Челси
Барроу
24.09
Уимблдон
Ньюкасл Юнайтед
24.09
Уиком Уондерерс
Астон Вилла
24.09
Арсенал
Болтон Уондерерс
25.09
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
25.09

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