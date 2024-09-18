Селтик - Слован Бр 18 Сентября прямая трансляция
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
18 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Слован Бр, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Слован Бр
Братислава, Словакия
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|20
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|3
|зщ
|Грег Тейлор
|27
|пз
|Арне Энгелс
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|41
|пз
|Рео Хататэ
|10
|нп
|Николас-Геррит Кюн
|8
|нп
|Киого Фурухаси
|38
|нп
|Дайдзэн Маэда
|71
|вр
|Доминик Такач
|4
|зщ
|Гурам Кашия
|12
|зщ
|Кенан Байрич
|6
|зщ
|Кевин Виммер
|28
|пз
|Сесар Блэкман
|37
|пз
|Юлиус Сёке
|77
|пз
|Данил Игнатенко
|10
|пз
|Марко Толич
|11
|нп
|Тигран Барсегян
|7
|нп
|Владимир Вайсс
|13
|нп
|Давид Стрелец
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Брендан Роджерс
|Владимир Вайсс
История личных встреч
|14.09.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|25.08.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|18.08.2024
|Шотландия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 1
|11.08.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|14.09.2024
|Словакия — Суперлига
|7-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Словакия — Суперлига
|6-й тур
|0 : 5
|28.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2
|25.08.2024
|Словакия — Суперлига
|5-й тур
|0 : 2
|21.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Ювентус
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Спарта П
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Лилль
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Динамо З
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Црвена Звезда
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Жирона
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Брест
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Милан
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Бенфика
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
|25
|Арсенал
|0
|0
|26
|Монако
|0
|0
|27
|ПСЖ
|0
|0
|28
|Болонья
|0
|0
|29
|Атлетико М
|0
|0
|30
|Селтик
|0
|0
|31
|Штурм
|0
|0
|32
|Фейеноорд
|0
|0
|33
|Штутгарт
|0
|0
|34
|РБ Лейпциг
|0
|0
|35
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|36
|Янг Бойз
|1
|0