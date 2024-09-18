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Селтик - Слован Бр 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
18 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Селтик
Слован Бр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Слован Бр, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Слован Бр
Братислава, Словакия
1ДанияврКаспер Шмейхель
2КанадазщАлистер Джонстон
20СШАзщКэмерон Картер-Викерс
5ИрландиязщЛиам Скэйлз
3ШотландиязщГрег Тейлор
27БельгияпзАрне Энгелс
42ШотландияпзКаллум Макгрегор
41ЯпонияпзРео Хататэ
10ГерманиянпНиколас-Геррит Кюн
8ЯпониянпКиого Фурухаси
38ЯпониянпДайдзэн Маэда
71СловакияврДоминик Такач
4ГрузиязщГурам Кашия
12СловениязщКенан Байрич
6АвстриязщКевин Виммер
28ПанамапзСесар Блэкман
37СловакияпзЮлиус Сёке
77УкраинапзДанил Игнатенко
10ХорватияпзМарко Толич
11АрмениянпТигран Барсегян
7СловакиянпВладимир Вайсс
13СловакиянпДавид Стрелец
Главные тренеры
Северная ИрландияБрендан Роджерс
Северная ИрландияБрендан Роджерс
СловакияВладимир Вайсс
История личных встреч
14.09.2024Шотландия — Премьер-лига5-й турСелтик2 : 0
01.09.2024Шотландия — Премьер-лига4-й турСелтик3 : 0
25.08.2024Шотландия — Премьер-лига3-й тур0 : 3Селтик
18.08.2024Шотландия — Кубок лиги1/8 финалаСелтик3 : 1
11.08.2024Шотландия — Премьер-лига2-й тур0 : 2Селтик
14.09.2024Словакия — Суперлига7-й тур1 : 2Слован Бр
01.09.2024Словакия — Суперлига6-й турСлован Бр0 : 5
28.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матчСлован Бр3 : 2
25.08.2024Словакия — Суперлига5-й тур0 : 2Слован Бр
21.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 1Слован Бр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла13
2
1/8 финала
Ювентус13
3
1/8 финала
Слован Бр00
4
1/8 финала
Спарта П00
5
1/8 финала
Лилль00
6
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург00
7
1/8 финала
Динамо З00
8
1/8 финала
Црвена Звезда00
9
Плей-офф
Жирона00
10
Плей-офф
Байер00
11
Плей-офф
Брюгге00
12
Плей-офф
Манчестер Сити00
13
Плей-офф
Брест00
14
Плей-офф
Аталанта00
15
Плей-офф
Милан00
16
Плей-офф
Реал Мадрид00
17
Плей-офф
Барселона00
18
Плей-офф
Интер М00
19
Плей-офф
Ливерпуль00
20
Плей-офф
Шахтёр00
21
Плей-офф
Спортинг00
22
Плей-офф
Бенфика00
23
Плей-офф
Боруссия Д00
24
Плей-офф
Бавария00
25 Арсенал00
26 Монако00
27 ПСЖ00
28 Болонья00
29 Атлетико М00
30 Селтик00
31 Штурм00
32 Фейеноорд00
33 Штутгарт00
34 РБ Лейпциг00
35 ПСВ Эйндховен10
36 Янг Бойз10

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