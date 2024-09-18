Манчестер Сити - Интер 18 Сентября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
18 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Интер М, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Интер М
Милан, Италия
|31
|вр
|Эдерсон
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|11
|зщ
|Жереми Доку
|26
|зщ
|Савио
|16
|пз
|Родри
|8
|пз
|Матео Ковачич
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|20
|пз
|Бернарду Силва
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|пз
|Маттео Дармиан
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|30
|пз
|Карлос Аугусто
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|10.06.2023
|Лига чемпионов
|Финал
|1 : 0
|31.07.2011
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2011
|0 : 3
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 1
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|10.08.2024
|Суперкубок Англии — 2024
|Финал
|1 : 1 7 : 6
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Ювентус
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Спарта П
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Лилль
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Динамо З
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Црвена Звезда
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Жирона
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Брест
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Милан
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Бенфика
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
|25
|Арсенал
|0
|0
|26
|Монако
|0
|0
|27
|ПСЖ
|0
|0
|28
|Болонья
|0
|0
|29
|Атлетико М
|0
|0
|30
|Селтик
|0
|0
|31
|Штурм
|0
|0
|32
|Фейеноорд
|0
|0
|33
|Штутгарт
|0
|0
|34
|РБ Лейпциг
|0
|0
|35
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|36
|Янг Бойз
|1
|0