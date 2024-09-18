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Манчестер Сити - Интер 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
18 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Манчестер Сити
Интер М

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Интер М, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Интер М
Милан, Италия
31 Бразилия вр Эдерсон
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
11 Бельгия зщ Жереми Доку
26 Бразилия зщ Савио
16 Испания пз Родри
8 Хорватия пз Матео Ковачич
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
20 Португалия пз Бернарду Силва
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
36 Италия пз Маттео Дармиан
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
30 Бразилия пз Карлос Аугусто
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
9 Франция нп Маркус Тюрам
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
10.06.2023 Лига чемпионов Финал Манчестер Сити1 : 0Интер М
31.07.2011 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2011 Интер М0 : 3Манчестер Сити
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити2 : 1
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур 1 : 3Манчестер Сити
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити4 : 1
18.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Манчестер Сити
10.08.2024 Суперкубок Англии — 2024 Финал Манчестер Сити1 : 1 7 : 6
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 1 : 1Интер М
30.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Интер М4 : 0
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Интер М2 : 0
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 2 : 2Интер М
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Интер М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла13
2
1/8 финала
Ювентус13
3
1/8 финала
Слован Бр00
4
1/8 финала
Спарта П00
5
1/8 финала
Лилль00
6
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург00
7
1/8 финала
Динамо З00
8
1/8 финала
Црвена Звезда00
9
Плей-офф
Жирона00
10
Плей-офф
Байер00
11
Плей-офф
Брюгге00
12
Плей-офф
Манчестер Сити00
13
Плей-офф
Брест00
14
Плей-офф
Аталанта00
15
Плей-офф
Милан00
16
Плей-офф
Реал Мадрид00
17
Плей-офф
Барселона00
18
Плей-офф
Интер М00
19
Плей-офф
Ливерпуль00
20
Плей-офф
Шахтёр00
21
Плей-офф
Спортинг00
22
Плей-офф
Бенфика00
23
Плей-офф
Боруссия Д00
24
Плей-офф
Бавария00
25 Арсенал00
26 Монако00
27 ПСЖ00
28 Болонья00
29 Атлетико М00
30 Селтик00
31 Штурм00
32 Фейеноорд00
33 Штутгарт00
34 РБ Лейпциг00
35 ПСВ Эйндховен10
36 Янг Бойз10

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