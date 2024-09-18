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Динамо Мх - Динамо М 18 Сентября прямая трансляция

18 Сентября 2024 года в 21:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур
Динамо Мх
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Динамо М, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Динамо М2 : 1Динамо Мх
15.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо Мх1 : 1
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 1Динамо Мх
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур 0 : 1Динамо Мх
23.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 2 : 0Динамо Мх
19.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо Мх1 : 0
15.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М4 : 2
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М2 : 3
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 2 : 2Динамо М
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М1 : 1
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Динамо М5 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва). Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М36
2 Динамо Мх36
3 Динамо М36
4 Крылья Советов30
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Ростов36
3 Химки33
4 Оренбург30
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар39
2 ЦСКА35
3 Ахмат33
4 Пари Нижний Новгород31
Группа D
КомандаИО
1 Зенит410
2 Рубин46
3 Акрон35
4 Факел30

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