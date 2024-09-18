Динамо Мх - Динамо М 18 Сентября прямая трансляция
18 Сентября 2024 года в 21:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Динамо М, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Марцел Личка
История личных встреч
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
|23.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|19.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 2
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|5 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва). Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|6
|2
|Динамо Мх
|3
|6
|3
|Динамо М
|3
|6
|4
|Крылья Советов
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|6
|3
|Химки
|3
|3
|4
|Оренбург
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|9
|2
|ЦСКА
|3
|5
|3
|Ахмат
|3
|3
|4
|Пари Нижний Новгород
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|10
|2
|Рубин
|4
|6
|3
|Акрон
|3
|5
|4
|Факел
|3
|0