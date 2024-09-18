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Аякс - Фортуна 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
18 Сентября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Аякс
Фортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Фортуна, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Фортуна
Ситтард-Гелен
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
21 Нидерланды пз Бранко ван ден Бомен
6 Англия пз Джордан Хендерсон
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
29 Дания нп Кристиан Расмуссен
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
20 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
14 Бразилия зщ Родриго Гут
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
12 Португалия пз Иву Пинту
35 Нидерланды пз Митчелл Дейкс
32 Франция пз Rosier Loreintz
10 Хорватия пз Ален Халилович
33 Аргентина пз Эсекьель Бульяуде
80 Швейцария нп Райан Фоссо-Имефак
7 Швеция нп Кристоффер Петерсон
50 Хорватия нп Ante Erceg
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Аякс2 : 2Фортуна
03.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Фортуна0 : 0Аякс
09.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Аякс4 : 0Фортуна
06.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Фортуна2 : 3Аякс
22.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Аякс5 : 0Фортуна
21.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фортуна0 : 5Аякс
24.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Фортуна1 : 2Аякс
31.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Аякс5 : 2Фортуна
25.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Аякс5 : 0Фортуна
10.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Аякс4 : 0Фортуна
29.08.2024 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Аякс3 : 0
22.08.2024 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 4Аякс
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 2 : 1Аякс
15.08.2024 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Аякс0 : 1 13 : 12
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Аякс1 : 0
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 1 : 0Фортуна
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Фортуна0 : 3
16.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Фортуна3 : 0
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 0 : 2Фортуна
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 0 : 0Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен515
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар513
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт410
4
Квалификация Лиги Европы
Гронинген59
5
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II58
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте58
7
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд46
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна46
9 НЕК Неймеген56
10 Спарта56
11 Гоу Эхед Иглс56
12 НАК Бреда56
13 ПЕК Зволле54
14 Херенвен54
15 Аякс23
16
Стыковая зона
Хераклес53
17
Зона вылета
Алмере Сити52
18
Зона вылета
Валвейк50

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