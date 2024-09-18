Аякс - Фортуна 18 Сентября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
18 Сентября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Фортуна, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Фортуна
Ситтард-Гелен
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|21
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|29
|нп
|Кристиан Расмуссен
|9
|нп
|Брайан Бробби
|20
|нп
|Бертран Траоре
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|14
|зщ
|Родриго Гут
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|12
|пз
|Иву Пинту
|35
|пз
|Митчелл Дейкс
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|10
|пз
|Ален Халилович
|33
|пз
|Эсекьель Бульяуде
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|7
|нп
|Кристоффер Петерсон
|50
|нп
|Ante Erceg
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Данни Бёйс
История личных встреч
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 0
|09.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|4 : 0
|06.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 3
|22.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|5 : 0
|21.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 5
|24.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 2
|31.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 2
|25.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|5 : 0
|10.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|4 : 0
|29.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|22.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 4
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|15.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 13 : 12
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 3
|16.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 2
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|5
|13
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гронинген
|5
|9
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|5
|8
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|5
|8
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|4
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|4
|6
|9
|НЕК Неймеген
|5
|6
|10
|Спарта
|5
|6
|11
|Гоу Эхед Иглс
|5
|6
|12
|НАК Бреда
|5
|6
|13
|ПЕК Зволле
|5
|4
|14
|Херенвен
|5
|4
|15
|Аякс
|2
|3
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|5
|0