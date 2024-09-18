Црвена Звезда - Бенфика 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
19 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Бенфика, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
|1
|вр
|Марко Илич
|70
|зщ
|Ognjen Mimovic
|33
|зщ
|Ванья Дркушич
|24
|зщ
|Нассер Джига
|66
|зщ
|Сёл Юн Ву
|6
|пз
|Раде Крунич
|21
|пз
|Тими Элшник
|15
|пз
|Силас Катомпа Мвумпа
|4
|пз
|Мирко Иванич
|14
|пз
|Питер Олайинка
|17
|нп
|Bruno Duarte
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Владан Милоевич
|Роджер Шмидт
|Бруну Лаже
История личных встреч
|14.09.2024
|Сербия — Суперлига
|8-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Сербия — Суперлига
|7-й тур
|0 : 1
|28.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|20.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|15.08.2024
|Сербия — Суперлига
|5-й тур
|1 : 4
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|4 : 1
|30.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Спарта П
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Ювентус
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Шахтёр
|1
|1
| 9
Плей-офф
|Болонья
|1
|1
| 10
Плей-офф
|Слован Бр
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Црвена Звезда
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Жирона
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Брест
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Бенфика
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Арсенал
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Монако
|0
|0
| 24
Плей-офф
|ПСЖ
|0
|0
|25
|Атлетико М
|0
|0
|26
|Селтик
|0
|0
|27
|Штурм
|0
|0
|28
|Фейеноорд
|0
|0
|29
|РБ Лейпциг
|0
|0
|30
|Милан
|1
|0
|31
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|32
|Штутгарт
|1
|0
|33
|Лилль
|1
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|1
|0
|35
|Янг Бойз
|1
|0
|36
|Динамо З
|1
|0