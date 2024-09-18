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Црвена Звезда - Бенфика 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
19 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Црвена Звезда
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Бенфика, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1СербияврМарко Илич
70СербиязщOgnjen Mimovic
33СловениязщВанья Дркушич
24Буркина-ФасозщНассер Джига
66Южная КореязщСёл Юн Ву
6Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
21СловенияпзТими Элшник
15ДР КонгопзСилас Катомпа Мвумпа
4ЧерногорияпзМирко Иванич
14НигерияпзПитер Олайинка
17БразилиянпBruno Duarte
1УкраинаврАнатолий Трубин
6ДаниязщАлександр Бах
4ПортугалиязщАнтониу Силва
30АргентиназщНиколас Отаменди
3ИспаниязщАльваро Фернандес
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
18ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
11АргентинапзАнхель Ди Мария
25АргентинапзДжанлука Престианни
10ТурцияпзОркун Кёкчю
14ГрециянпВангелис Павлидис
Главные тренеры
СербияВладан Милоевич
ГерманияРоджер Шмидт
ПортугалияБруну Лаже
История личных встреч
14.09.2024Сербия — Суперлига8-й турЦрвена Звезда2 : 0
01.09.2024Сербия — Суперлига7-й тур0 : 1Црвена Звезда
28.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матчЦрвена Звезда2 : 0
20.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матч2 : 1Црвена Звезда
15.08.2024Сербия — Суперлига5-й тур1 : 4Црвена Звезда
14.09.2024Португалия — Примейра5-й турБенфика4 : 1
30.08.2024Португалия — Примейра4-й тур1 : 1Бенфика
24.08.2024Португалия — Примейра3-й турБенфика1 : 0
17.08.2024Португалия — Примейра2-й турБенфика3 : 0
11.08.2024Португалия — Примейра1-й тур2 : 0Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Спарта П13
3
1/8 финала
Астон Вилла13
4
1/8 финала
Реал Мадрид13
5
1/8 финала
Ливерпуль13
6
1/8 финала
Ювентус13
7
1/8 финала
Спортинг13
8
1/8 финала
Шахтёр11
9
Плей-офф
Болонья11
10
Плей-офф
Слован Бр00
11
Плей-офф
Црвена Звезда00
12
Плей-офф
Жирона00
13
Плей-офф
Байер00
14
Плей-офф
Брюгге00
15
Плей-офф
Манчестер Сити00
16
Плей-офф
Брест00
17
Плей-офф
Аталанта00
18
Плей-офф
Барселона00
19
Плей-офф
Интер М00
20
Плей-офф
Бенфика00
21
Плей-офф
Боруссия Д00
22
Плей-офф
Арсенал00
23
Плей-офф
Монако00
24
Плей-офф
ПСЖ00
25 Атлетико М00
26 Селтик00
27 Штурм00
28 Фейеноорд00
29 РБ Лейпциг00
30 Милан10
31 ПСВ Эйндховен10
32 Штутгарт10
33 Лилль10
34 Ред Булл Зальцбург10
35 Янг Бойз10
36 Динамо З10

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