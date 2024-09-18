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Фейеноорд - Байер 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
19 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Фейеноорд
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Байер, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Байер
Леверкузен, Германия
22ГерманияврТимон Велленройтер
30ШвейцариязщДжордан Лотомба
3НидерландызщТомас Белен
33СловакиязщДавид Ганцко
5НидерландызщГейс Смал
34ФранцияпзChris-Kevin Nadje
27НидерландыпзАнтони Миламбо
8НидерландыпзКвинтен Тимбер
38ГананпИбрахим Осман
29МексиканпСантьяго Хименес
14БразилиянпИгор Пайшао
17ЧехияврМатей Коварж
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
23ФранциязщНорди Мукиэле
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
24ИспанияпзАлеш Гарсия
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
21МароккопзАмин Адли
22НигериянпВиктор Бонифасе
Главные тренеры
ДанияБрайан Приске Педерсен
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
14.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й тур2 : 2Фейеноорд
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур1 : 1Фейеноорд
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур1 : 5Фейеноорд
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турФейеноорд1 : 1
04.08.2024Суперкубок Нидерландов 2024Финал4 : 4 2 : 4Фейеноорд
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур1 : 4Байер
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турБайер2 : 3
28.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 1Байер
23.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур2 : 3Байер
17.08.2024Суперкубок Германии 2024ФиналБайер2 : 2 4 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Фейеноорд» — «Байер». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Спарта П13
3
1/8 финала
Астон Вилла13
4
1/8 финала
Реал Мадрид13
5
1/8 финала
Ливерпуль13
6
1/8 финала
Ювентус13
7
1/8 финала
Спортинг13
8
1/8 финала
Шахтёр11
9
Плей-офф
Болонья11
10
Плей-офф
Слован Бр00
11
Плей-офф
Црвена Звезда00
12
Плей-офф
Жирона00
13
Плей-офф
Байер00
14
Плей-офф
Брюгге00
15
Плей-офф
Манчестер Сити00
16
Плей-офф
Брест00
17
Плей-офф
Аталанта00
18
Плей-офф
Барселона00
19
Плей-офф
Интер М00
20
Плей-офф
Бенфика00
21
Плей-офф
Боруссия Д00
22
Плей-офф
Арсенал00
23
Плей-офф
Монако00
24
Плей-офф
ПСЖ00
25 Атлетико М00
26 Селтик00
27 Штурм00
28 Фейеноорд00
29 РБ Лейпциг00
30 Милан10
31 ПСВ Эйндховен10
32 Штутгарт10
33 Лилль10
34 Ред Булл Зальцбург10
35 Янг Бойз10
36 Динамо З10

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