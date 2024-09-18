Фейеноорд - Байер 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
19 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Байер, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Байер
Леверкузен, Германия
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|30
|зщ
|Джордан Лотомба
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|34
|пз
|Chris-Kevin Nadje
|27
|пз
|Антони Миламбо
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|38
|нп
|Ибрахим Осман
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
|14
|нп
|Игор Пайшао
|17
|вр
|Матей Коварж
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|23
|зщ
|Норди Мукиэле
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|21
|пз
|Амин Адли
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 5
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|Суперкубок Нидерландов 2024
|Финал
|4 : 4 2 : 4
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 4
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|28.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 1
|23.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|17.08.2024
|Суперкубок Германии 2024
|Финал
|2 : 2 4 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Фейеноорд» — «Байер». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Спарта П
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Ювентус
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Шахтёр
|1
|1
| 9
Плей-офф
|Болонья
|1
|1
| 10
Плей-офф
|Слован Бр
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Црвена Звезда
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Жирона
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Брест
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Бенфика
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Арсенал
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Монако
|0
|0
| 24
Плей-офф
|ПСЖ
|0
|0
|25
|Атлетико М
|0
|0
|26
|Селтик
|0
|0
|27
|Штурм
|0
|0
|28
|Фейеноорд
|0
|0
|29
|РБ Лейпциг
|0
|0
|30
|Милан
|1
|0
|31
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|32
|Штутгарт
|1
|0
|33
|Лилль
|1
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|1
|0
|35
|Янг Бойз
|1
|0
|36
|Динамо З
|1
|0