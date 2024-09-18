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Химки - Локомотив М 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 4-й тур
Химки
Локомотив М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Локомотив М, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Испания Франк Себриан Артига
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Локомотив М4 : 0Химки
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Локомотив М5 : 1Химки
18.10.2022 Fonbet Кубок России Группа A Локомотив М1 : 0Химки
28.09.2022 Fonbet Кубок России Группа A Химки0 : 5Локомотив М
20.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Химки0 : 3Локомотив М
06.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Локомотив М3 : 2Химки
25.09.2021 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Химки0 : 0Локомотив М
17.12.2020 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Химки3 : 2Локомотив М
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Локомотив М2 : 1Химки
21.09.2016 Кубок России 1/16 финала Химки0 : 3Локомотив М
15.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 3 : 0Химки
06.09.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Химки2 : 0
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Химки0 : 2
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Локомотив М4 : 0Химки
24.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 3Химки
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 4Локомотив М
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М1 : 1
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М0 : 3
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 0Локомотив М
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Локомотив М4 : 0Химки
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Химки» — «Локомотив». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М36
2 Динамо Мх36
3 Динамо М36
4 Крылья Советов30
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Ростов49
3 Химки33
4 Оренбург40
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар49
2 ЦСКА48
3 Ахмат33
4 Пари Нижний Новгород31
Группа D
КомандаИО
1 Зенит410
2 Акрон48
3 Рубин46
4 Факел40

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