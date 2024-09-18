Химки - Локомотив М 19 Сентября прямая трансляция
19 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Локомотив М, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Франк Себриан Артига
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|4 : 0
|30.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|5 : 1
|18.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 0
|28.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|0 : 5
|20.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
|06.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|3 : 2
|25.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|0 : 0
|17.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|3 : 2
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|2 : 1
|21.09.2016
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 3
|15.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|06.09.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 3
|14.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 4
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Химки» — «Локомотив». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|6
|2
|Динамо Мх
|3
|6
|3
|Динамо М
|3
|6
|4
|Крылья Советов
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|3
|9
|2
|Ростов
|4
|9
|3
|Химки
|3
|3
|4
|Оренбург
|4
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|4
|9
|2
|ЦСКА
|4
|8
|3
|Ахмат
|3
|3
|4
|Пари Нижний Новгород
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|10
|2
|Акрон
|4
|8
|3
|Рубин
|4
|6
|4
|Факел
|4
|0