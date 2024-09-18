Атланта Юнайтед - Интер Майами 19 Сентября прямая трансляция
19 Сентября 2024 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атланта Юнайтед - Интер Майами, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атланта Юнайтед
Атланта
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
|Роб Валентино (и.о.)
|Херардо Мартино
История личных встреч
|30.05.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 3
|17.09.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|5 : 2
|26.07.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|Группа Юг 3. 2-й тур
|4 : 0
|07.05.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 1
|19.06.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|24.04.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|28.10.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|30.09.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|09.05.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|15.10.2020
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|15.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 2
|01.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 1
|25.08.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 0
|04.08.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|Группа Восток 7. 3-й тур
|0 : 0 3 : 5
|27.07.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|Группа Восток 7. 1-й тур
|3 : 3 5 : 6
|15.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|01.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 4
|25.08.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 0
|14.08.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|1/8 финала
|3 : 2
|09.08.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|1/16 финала
|4 : 3
Текстовая трансляция
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Миранчук сыграл третий матч за «Атланту» и во второй раз вышел в стартовом составе. У российского футболиста наконец появилась возможность сыграть на домашнем стадионе — знаменитом «Мерседес-Бенц Стэдиум», построенном за $ 1,6 млрд.«Нэшвилл» отдал восемь игр подряд. Но в Атланте у него всё получилось Первый домашний матч Миранчука в США — кошмар. «Атланту» хлопнула даже разобранная команда 0'Перед матчем с «Нэшвиллом» россиянин здоровался со всеми фанатами, рядом с ним в этот момент была надёжная «охрана» — его одноклубник Шандре Силва.Клуб прокомментировал эту шутку в соцсетяхИстории «Атланта Юнайтед» вызвала для Миранчука дополнительную охрану. Его хотели украсть? Видео 0'Мы собрали самые главные переходы из России в разные чемпионаты плюс международные переходы наших футболистов.Из Первой лиги – в Черногорию, трансфер в датский топ-клуб и другие примеры Не только Сафонов и Миранчуки. Кто из россиян уехал из РПЛ или поменял клуб за рубежом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата МЛС: «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами». Начало встречи запланировано на 02:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Восточная конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Интер Майами
|28
|62
|2
|Цинциннати
|28
|52
|3
|Коламбус Крю
|27
|50
|4
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|43
|5
|Орландо Сити
|28
|40
|6
|Нью-Йорк Сити
|28
|40
|7
|Шарлотт
|28
|38
|8
|Торонто
|29
|36
|9
|Ди-Си Юнайтед
|29
|33
|10
|Атланта Юнайтед
|28
|31
|11
|Филадельфия Юнион
|28
|30
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|28
|30
|13
|Чикаго Файр
|29
|29
|14
|Нэшвилл
|28
|29
|15
|Нью-Инглэнд Революшн
|27
|27
Западная конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|55
|2
|Лос-Анджелес
|27
|48
|3
|Колорадо Рэпидз
|28
|47
|4
|Реал Солт-Лейк
|28
|47
|5
|Сиэтл Саундерс
|29
|46
|6
|Ванкувер Уайткэпс
|27
|45
|7
|Хьюстон Динамо
|28
|44
|8
|Портленд Тимберс
|28
|40
|9
|Миннесота Юнайтед
|28
|39
|10
|Даллас
|28
|34
|11
|Остин
|28
|34
|12
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|28
|13
|Сент-Луис Сити
|29
|28
|14
|Сан-Хосе Эртквейкс
|28
|17