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Атланта Юнайтед - Интер Майами 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2024 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Атланта Юнайтед
Интер Майами

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атланта Юнайтед - Интер Майами, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атланта Юнайтед
Атланта
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
США Роб Валентино (и.о.)
Аргентина Херардо Мартино
История личных встреч
30.05.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 3Атланта Юнайтед
17.09.2023 США - Major League Soccer США - MLS Атланта Юнайтед5 : 2Интер Майами
26.07.2023 Кубок лиг MLS + MX Группа Юг 3. 2-й тур Интер Майами4 : 0Атланта Юнайтед
07.05.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами2 : 1Атланта Юнайтед
19.06.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Атланта Юнайтед2 : 0Интер Майами
24.04.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 1Атланта Юнайтед
28.10.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Атланта Юнайтед2 : 1Интер Майами
30.09.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Атланта Юнайтед1 : 0Интер Майами
09.05.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами1 : 1Атланта Юнайтед
15.10.2020 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами1 : 1Атланта Юнайтед
15.09.2024 США — Major League Soccer МЛС Атланта Юнайтед0 : 2
01.09.2024 США — Major League Soccer МЛС 0 : 1Атланта Юнайтед
25.08.2024 США — Major League Soccer МЛС 2 : 0Атланта Юнайтед
04.08.2024 Кубок лиг MLS + MX Группа Восток 7. 3-й тур Атланта Юнайтед0 : 0 3 : 5
27.07.2024 Кубок лиг MLS + MX Группа Восток 7. 1-й тур Атланта Юнайтед3 : 3 5 : 6
15.09.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 1
01.09.2024 США — Major League Soccer МЛС 1 : 4Интер Майами
25.08.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 0
14.08.2024 Кубок лиг MLS + MX 1/8 финала 3 : 2Интер Майами
09.08.2024 Кубок лиг MLS + MX 1/16 финала Интер Майами4 : 3
Текстовая трансляция
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Миранчук сыграл третий матч за «Атланту» и во второй раз вышел в стартовом составе. У российского футболиста наконец появилась возможность сыграть на домашнем стадионе — знаменитом «Мерседес-Бенц Стэдиум», построенном за $ 1,6 млрд.«Нэшвилл» отдал восемь игр подряд. Но в Атланте у него всё получилось Первый домашний матч Миранчука в США — кошмар. «Атланту» хлопнула даже разобранная команда 0'Перед матчем с «Нэшвиллом» россиянин здоровался со всеми фанатами, рядом с ним в этот момент была надёжная «охрана» — его одноклубник Шандре Силва.Клуб прокомментировал эту шутку в соцсетяхИстории «Атланта Юнайтед» вызвала для Миранчука дополнительную охрану. Его хотели украсть? Видео 0'Мы собрали самые главные переходы из России в разные чемпионаты плюс международные переходы наших футболистов.Из Первой лиги – в Черногорию, трансфер в датский топ-клуб и другие примеры Не только Сафонов и Миранчуки. Кто из россиян уехал из РПЛ или поменял клуб за рубежом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата МЛС: «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами». Начало встречи запланировано на 02:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Восточная конференция
КомандаИО
1 Интер Майами2862
2 Цинциннати2852
3 Коламбус Крю2750
4 Нью-Йорк Ред Буллз2943
5 Орландо Сити2840
6 Нью-Йорк Сити2840
7 Шарлотт2838
8 Торонто2936
9 Ди-Си Юнайтед2933
10 Атланта Юнайтед2831
11 Филадельфия Юнион2830
12 Клёб де Фут Монреаль2830
13 Чикаго Файр2929
14 Нэшвилл2829
15 Нью-Инглэнд Революшн2727
Западная конференция
КомандаИО
1 Лос-Анджелес Гэлакси2955
2 Лос-Анджелес2748
3 Колорадо Рэпидз2847
4 Реал Солт-Лейк2847
5 Сиэтл Саундерс2946
6 Ванкувер Уайткэпс2745
7 Хьюстон Динамо2844
8 Портленд Тимберс2840
9 Миннесота Юнайтед2839
10 Даллас2834
11 Остин2834
12 Спортинг Канзас-Сити2928
13 Сент-Луис Сити2928
14 Сан-Хосе Эртквейкс2817

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