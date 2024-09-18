Атланта Юнайтед - Интер Майами 19 Сентября прямая трансляция

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Миранчук сыграл третий матч за «Атланту» и во второй раз вышел в стартовом составе. У российского футболиста наконец появилась возможность сыграть на домашнем стадионе — знаменитом «Мерседес-Бенц Стэдиум», построенном за $ 1,6 млрд.«Нэшвилл» отдал восемь игр подряд. Но в Атланте у него всё получилось Первый домашний матч Миранчука в США — кошмар. «Атланту» хлопнула даже разобранная команда 0'Перед матчем с «Нэшвиллом» россиянин здоровался со всеми фанатами, рядом с ним в этот момент была надёжная «охрана» — его одноклубник Шандре Силва.Клуб прокомментировал эту шутку в соцсетяхИстории «Атланта Юнайтед» вызвала для Миранчука дополнительную охрану. Его хотели украсть? Видео 0'Мы собрали самые главные переходы из России в разные чемпионаты плюс международные переходы наших футболистов.Из Первой лиги – в Черногорию, трансфер в датский топ-клуб и другие примеры Не только Сафонов и Миранчуки. Кто из россиян уехал из РПЛ или поменял клуб за рубежом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата МЛС: «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами». Начало встречи запланировано на 02:30 по московскому времени.