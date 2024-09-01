Верона - Торино 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
20 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Торино, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Торино
Турин
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|27
|зщ
|Павел Давидович
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|42
|зщ
|Диего Коппола
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|6
|пз
|Реда Белахьяне
|21
|пз
|Даниэл Силва
|8
|пз
|Дарко Лазович
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
|35
|нп
|Даниэль Москера
|14
|нп
|Дейлон Роша Ливраменто
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|5
|зщ
|Адам Масина
|24
|пз
|Борна Соса
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|77
|пз
|Кароль Линетты
|8
|пз
|Иван Илич
|18
|нп
|Че Адамс
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|0 : 1
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|19.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|22.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|15.12.2019
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 3
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 3
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 2
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Удинезе
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|4
|8
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Торино
|4
|8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|4
|7
|7
|Верона
|4
|6
|8
|Эмполи
|4
|6
|9
|Аталанта
|4
|6
|10
|Милан
|4
|5
|11
|Дженоа
|4
|5
|12
|Парма
|4
|4
|13
|Лечче
|4
|4
|14
|Фиорентина
|4
|3
|15
|Монца
|4
|3
|16
|Рома
|4
|3
|17
|Болонья
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Комо
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Кальяри
|4
|2
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|1