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Верона - Торино 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
20 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Верона
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Торино, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Торино
Турин
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
27 Польша зщ Павел Давидович
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
42 Италия зщ Диего Коппола
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
6 Франция пз Реда Белахьяне
21 Португалия пз Даниэл Силва
8 Сербия пз Дарко Лазович
11 Дания нп Каспер Тенгстедт
35 Колумбия нп Даниэль Москера
14 Кабо-Верде нп Дейлон Роша Ливраменто
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
4 Польша зщ Себастьян Валюкевич
13 Чили зщ Гильермо Марипан
5 Марокко зщ Адам Масина
24 Хорватия пз Борна Соса
28 Италия пз Самуэле Риччи
77 Польша пз Кароль Линетты
8 Сербия пз Иван Илич
18 Шотландия нп Че Адамс
91 Колумбия нп Дуван Сапата
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Верона1 : 2Торино
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Торино0 : 0Верона
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Верона0 : 1Торино
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Торино1 : 1Верона
14.05.2022 Италия - Серия А 37-й тур Верона0 : 1Торино
19.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Торино1 : 0Верона
09.05.2021 Италия - Серия А 35-й тур Верона1 : 1Торино
06.01.2021 Италия - Серия А 16-й тур Торино1 : 1Верона
22.07.2020 Италия - Серия А 35-й тур Торино1 : 1Верона
15.12.2019 Италия - Серия А 16-й тур Верона3 : 3Торино
16.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 2 : 1Верона
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур 0 : 2Верона
26.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Верона0 : 3
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Верона3 : 0
10.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Верона1 : 2
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Торино0 : 0
30.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур 0 : 1Торино
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Торино2 : 1
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 2 : 2Торино
11.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Торино2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Удинезе410
2
Лига чемпионов
Наполи49
3
Лига чемпионов
Интер М48
4
Лига чемпионов
Ювентус48
5
Лига Европы
Торино48
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио47
7 Верона46
8 Эмполи46
9 Аталанта46
10 Милан45
11 Дженоа45
12 Парма44
13 Лечче44
14 Фиорентина43
15 Монца43
16 Рома43
17 Болонья43
18
Зона вылета
Комо42
19
Зона вылета
Кальяри42
20
Зона вылета
Венеция41

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