Аугсбург - Майнц 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
20 Сентября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Майнц, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Майнц
Майнц
|22
|вр
|Неделько Лабрович
|23
|зщ
|Максимилиан Бауэр
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|10
|пз
|Арне Майер
|17
|пз
|Кристиян Якич
|16
|нп
|Рубен Варгас
|9
|нп
|Самуэль Эссенд
|27
|вр
|Робин Центнер
|31
|зщ
|Доминик Кор
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|5
|зщ
|Максим Лайч
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|14
|пз
|Хён Сок Хон
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Йесс Торуп
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|06.04.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|22.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|28.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 1
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
|14.06.2020
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 3 ДВ
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Байер
|3
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|3
|6
|7
|Фрайбург
|3
|6
|8
|Вердер
|3
|5
|9
|Унион
|3
|5
|10
|Штутгарт
|3
|4
|11
|Аугсбург
|3
|4
|12
|Вольфсбург
|3
|3
|13
|Боруссия М
|3
|3
|14
|Хоффенхайм
|3
|3
|15
|Майнц
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|3
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|3
|0