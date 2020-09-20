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Аугсбург - Майнц 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
20 Сентября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Аугсбург
Майнц

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Майнц, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Майнц
Майнц
22 Хорватия вр Неделько Лабрович
23 Германия зщ Максимилиан Бауэр
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
31 Германия зщ Кевен Шлоттербек
3 Дания зщ Мадс Педерсен
11 Германия зщ Мариус Вольф
8 Косово пз Эльвис Реджбечай
10 Германия пз Арне Майер
17 Хорватия пз Кристиян Якич
16 Швейцария нп Рубен Варгас
9 Франция нп Самуэль Эссенд
27 Германия вр Робин Центнер
31 Германия зщ Доминик Кор
3 Германия зщ Моритц Йенц
5 Германия зщ Максим Лайч
19 Франция зщ Антони Каси
2 Австрия зщ Филипп Мвене
6 Япония пз Каисю Сано
18 Германия пз Надим Амири
14 Южная Корея пз Хён Сок Хон
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
29 Германия нп Жонатан Буркардт
Главные тренеры
Дания Йесс Торуп
Дания Бо Хенриксен
История личных встреч
17.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур Майнц1 : 0Аугсбург
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Аугсбург2 : 1Майнц
11.02.2023 Германия - Бундеслига 20-й тур Майнц3 : 1Аугсбург
20.08.2022 Германия - Бундеслига 3-й тур Аугсбург1 : 2Майнц
06.04.2022 Германия - Бундеслига 26-й тур Аугсбург2 : 1Майнц
22.10.2021 Германия - Бундеслига 9-й тур Майнц4 : 1Аугсбург
28.02.2021 Германия - Бундеслига 23-й тур Майнц0 : 1Аугсбург
31.10.2020 Германия - Бундеслига 6-й тур Аугсбург3 : 1Майнц
14.06.2020 Германия - Бундеслига 31-й тур Майнц0 : 1Аугсбург
07.12.2019 Германия - Бундеслига 14-й тур Аугсбург2 : 1Майнц
15.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Аугсбург3 : 1
01.09.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур 4 : 0Аугсбург
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Аугсбург2 : 2
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 4Аугсбург
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Аугсбург1 : 0
15.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Майнц1 : 2
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур 3 : 3Майнц
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Майнц1 : 1
16.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 3 ДВМайнц
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур 1 : 3Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д37
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг37
4
Лига чемпионов
Хайденхайм36
5
Лига Европы
Байер36
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф36
7 Фрайбург36
8 Вердер35
9 Унион35
10 Штутгарт34
11 Аугсбург34
12 Вольфсбург33
13 Боруссия М33
14 Хоффенхайм33
15 Майнц32
16
Стыковая зона
Бохум30
17
Зона вылета
Санкт-Паули30
18
Зона вылета
Хольштайн30

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