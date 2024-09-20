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Уфа - Чайка 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур
Уфа
Чайка

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Чайка, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
Россия Евгений Валерьевич Харлачёв
Россия Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
24.04.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 10-й тур Чайка1 : 0Уфа
10.03.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 2-й тур Уфа2 : 2Чайка
12.11.2023 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 18-й тур Уфа2 : 1Чайка
16.07.2023 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 1-й тур Чайка2 : 1Уфа
16.06.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Уфа2 : 1Чайка
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Чайка0 : 1Уфа
15.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Уфа2 : 0
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 2 : 0Уфа
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Уфа0 : 1
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Уфа3 : 4
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 0 : 1Уфа
15.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Чайка2 : 2
10.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 1 : 0Чайка
02.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 0 : 0Чайка
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Чайка2 : 0
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 2 : 0Чайка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1022
2
Повышение
Торпедо М1020
3
Стыковая зона
Урал1018
4
Стыковая зона
Балтика1016
5 Сочи1015
6 Родина1014
7 Чайка1014
8 Ротор1014
9 Черноморец1014
10 Сокол1014
11 Енисей1012
12 Нефтехимик1012
13 КАМАЗ1011
14 СКА-Хабаровск1011
15 Шинник1010
16
Зона вылета
Алания109
17
Зона вылета
Уфа109
18
Зона вылета
Тюмень105

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