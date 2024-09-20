Уфа - Чайка 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Чайка, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
|Евгений Валерьевич Харлачёв
|Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
|24.04.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 10-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 2-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 18-й тур
|2 : 1
|16.07.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 1-й тур
|2 : 1
|16.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|15.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 0
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|3 : 4
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 1
|15.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 2
|10.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 0
|02.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|10
|22
| 2
Повышение
|Торпедо М
|10
|20
| 3
Стыковая зона
|Урал
|10
|18
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|10
|16
|5
|Сочи
|10
|15
|6
|Родина
|10
|14
|7
|Чайка
|10
|14
|8
|Ротор
|10
|14
|9
|Черноморец
|10
|14
|10
|Сокол
|10
|14
|11
|Енисей
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|10
|12
|13
|КАМАЗ
|10
|11
|14
|СКА-Хабаровск
|10
|11
|15
|Шинник
|10
|10
| 16
Зона вылета
|Алания
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Уфа
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|10
|5