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Аль-Иттифак - Аль-Наср 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 4-й тур
Аль-Иттифак
Аль-Наср

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттифак - Аль-Наср, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
22.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 18-й тур Аль-Наср3 : 1Аль-Иттифак
14.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 1-й тур Аль-Иттифак2 : 1Аль-Наср
14.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур 1 : 2Аль-Иттифак
28.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур Аль-Иттифак1 : 0
24.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур 0 : 1Аль-Иттифак
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур 1 : 0Аль-Иттифак
23.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 33-й тур Аль-Иттифак1 : 0
16.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 1-й тур 1 : 1Аль-Наср
13.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур Аль-Наср1 : 1
27.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур 1 : 4Аль-Наср
22.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур Аль-Наср1 : 1
17.08.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2024 Финал Аль-Наср1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Иттихад39
2 Аль-Хиляль39
3 Аль-Иттифак39
4 Аль-Кадисия47
5 Аль-Таавун36
6 Аль-Шабаб36
7 Аль-Наср35
8 Эр-Рияд34
9 Аль-Вахда44
10 Аль-Холуд44
11 Аль-Ахли34
12 Аль-Ороба44
13 Аль-Раед34
14 Аль-Халидж33
15 Аль-Фатех43
16
Зона вылета
Дамак33
17
Зона вылета
Аль-Охдуд41
18
Зона вылета
Аль-Фейха30

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