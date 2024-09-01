Аль-Иттифак - Аль-Наср 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттифак - Аль-Наср, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Луиш Каштру
История личных встреч
|22.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|18-й тур
|3 : 1
|14.08.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|1-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|1 : 2
|28.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|0 : 1
|27.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|34-й тур
|1 : 0
|23.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|33-й тур
|1 : 0
|16.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 1-й тур
|1 : 1
|13.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|1 : 4
|22.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2024
|Финал
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Иттихад
|3
|9
|2
|Аль-Хиляль
|3
|9
|3
|Аль-Иттифак
|3
|9
|4
|Аль-Кадисия
|4
|7
|5
|Аль-Таавун
|3
|6
|6
|Аль-Шабаб
|3
|6
|7
|Аль-Наср
|3
|5
|8
|Эр-Рияд
|3
|4
|9
|Аль-Вахда
|4
|4
|10
|Аль-Холуд
|4
|4
|11
|Аль-Ахли
|3
|4
|12
|Аль-Ороба
|4
|4
|13
|Аль-Раед
|3
|4
|14
|Аль-Халидж
|3
|3
|15
|Аль-Фатех
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Дамак
|3
|3
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Аль-Фейха
|3
|0