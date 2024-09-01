Торпедо-БелАЗ - Минск 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
20 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Минск, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Минск
Минск
История личных встреч
|03.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|19.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|09.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|11.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 2
|01.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|23.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|02.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 5
|17.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 4
|25.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 2
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 4
|11.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|04.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|16.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 2
|18.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|02.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|20
|43
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|20
|42
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|17
|41
|4
|Динамо-Брест
|21
|38
|5
|Арсенал
|21
|32
|6
|Слуцк
|21
|30
|7
|Витебск
|21
|29
|8
|Славия-Мозырь
|21
|28
|9
|Ислочь
|21
|28
|10
|Гомель
|21
|28
|11
|БАТЭ
|21
|24
|12
|Сморгонь
|20
|20
|13
|Минск
|20
|18
|14
|Нафтан
|19
|16
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|21
|9
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|21
|0