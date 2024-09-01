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Торпедо-БелАЗ - Минск 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
20 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
Торпедо-БелАЗ
Минск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Минск, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Минск
Минск
История личных встреч
03.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Минск1 : 2Торпедо-БелАЗ
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Минск
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Минск1 : 0Торпедо-БелАЗ
19.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Минск
09.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Минск1 : 0Торпедо-БелАЗ
11.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Минск0 : 2Торпедо-БелАЗ
01.05.2021 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Минск
23.08.2020 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Минск
02.05.2020 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Минск2 : 5Торпедо-БелАЗ
17.08.2019 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Минск2 : 0Торпедо-БелАЗ
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 4Торпедо-БелАЗ
25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 1 : 2Торпедо-БелАЗ
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 4
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ
04.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
16.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Минск3 : 1
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 2Минск
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Минск3 : 2
18.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 1Минск
02.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 0 : 1Минск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2043
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2042
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1741
4 Динамо-Брест2138
5 Арсенал2132
6 Слуцк2130
7 Витебск2129
8 Славия-Мозырь2128
9 Ислочь2128
10 Гомель2128
11 БАТЭ2124
12 Сморгонь2020
13 Минск2018
14 Нафтан1916
15
Зона вылета
Днепр М219
16
Зона вылета
Шахтёр С210

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