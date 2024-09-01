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Шальке-04 - Дармштадт 98 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
20 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур
Шальке-04
Дармштадт 98

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Дармштадт 98, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
17.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Дармштадт 982 : 5Шальке-04
07.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Шальке-042 : 4Дармштадт 98
16.04.2017 Германия - Бундеслига 29-й тур Дармштадт 982 : 1Шальке-04
27.11.2016 Германия - Бундеслига 12-й тур Шальке-043 : 1Дармштадт 98
30.01.2016 Германия - Бундеслига 19-й тур Дармштадт 980 : 2Шальке-04
22.08.2015 Германия - Бундеслига 2-й тур Шальке-041 : 1Дармштадт 98
25.09.2013 Кубок Германии 2-й раунд Дармштадт 981 : 3Шальке-04
13.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 2 : 0Шальке-04
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Шальке-041 : 3
25.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 2 : 2Шальке-04
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 2Шальке-04
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 3 : 1Шальке-04
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Дармштадт 981 : 1
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 4 : 0Дармштадт 98
25.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Дармштадт 981 : 1
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 3Дармштадт 98
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 3 : 1Дармштадт 98
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна513
2
Повышение
Карлсруэ513
3
Плей-офф за повышение
Магдебург511
4 Гамбург510
5 Ганновер-96510
6 Гройтер Фюрт59
7 Падерборн 0759
8 Кёльн57
9 Герта57
10 Кайзерслаутерн57
11 Нюрнберг57
12 Эльверсберг56
13 Шальке-0454
14 Ян53
15 Пройссен Мюнстер52
16
Стыковая зона
Дармштадт 9852
17
Зона вылета
Ульм 184651
18
Зона вылета
Айнтрахт Б51

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