Шальке-04 - Дармштадт 98 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
20 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Дармштадт 98, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|17.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|2 : 5
|07.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 4
|16.04.2017
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|27.11.2016
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|30.01.2016
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|22.08.2015
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|25.09.2013
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|13.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 2
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|4 : 0
|25.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 3
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|5
|13
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|5
|13
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|5
|11
|4
|Гамбург
|5
|10
|5
|Ганновер-96
|5
|10
|6
|Гройтер Фюрт
|5
|9
|7
|Падерборн 07
|5
|9
|8
|Кёльн
|5
|7
|9
|Герта
|5
|7
|10
|Кайзерслаутерн
|5
|7
|11
|Нюрнберг
|5
|7
|12
|Эльверсберг
|5
|6
|13
|Шальке-04
|5
|4
|14
|Ян
|5
|3
|15
|Пройссен Мюнстер
|5
|2
| 16
Стыковая зона
|Дармштадт 98
|5
|2
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|5
|1
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|5
|1