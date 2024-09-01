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Фламенго - Пеньяроль 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 1-й матч
Фламенго
1-й тайм, 45+1'
0 : 1
Пеньяроль

  • 44'
    Гонсало Плата
0'
45'
90'
  • 13'
    0:1
    Javier Cabrera
  • 29'
    Дамиан Гарсия
  • 32'
    Javier Mendez
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фламенго - Пеньяроль, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Пеньяроль
Монтевидео, Уругвай
1АргентинаврАгустин Росси
26БразилиязщАлекс Сандро
4БразилиязщПерейра Лео
15БразилиязщФабрисио Бруно
2УругвайзщГильермо Варела
18УругвайпзНиколас де ла Крус
5ЧилипзЭрик Пульгар
45ЭквадорпзГонсало Плата
8Бразилияпз Жерсон
27БразилияпзБруно Энрике
14УругвайнпХиорхьян де Арраскаета
29УругвайврWashington Aguerre
15УругвайзщMaximiliano Olivera
23УругвайзщJavier Mendez
4УругвайзщGuzman Rodriguez
20УругвайзщPedro Milans
13УругвайпзEduardo Darias
14УругвайпзДамиан Гарсия
28УругвайпзХайме Баэс
8УругвайпзЛеонардо Фернандес
7УругвайпзJavier Cabrera
11УругвайнпMaximiliano Silvera
История личных встреч
09.05.2019 Кубок Либертадорес - 2019 Группа D. 6-й тур Пеньяроль0 : 0Фламенго
04.04.2019 Кубок Либертадорес - 2019 Группа D. 3-й тур Фламенго0 : 1Пеньяроль
16.09.2024 Бразилия - Серия А 26-й тур Фламенго1 : 1
01.09.2024 Бразилия - Серия А 25-й тур 2 : 1Фламенго
26.08.2024 Бразилия - Серия А 24-й тур Фламенго2 : 1
23.08.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/8 финала. 2-й матч 1 : 0Фламенго
19.08.2024 Бразилия - Серия А 23-й тур 4 : 1Фламенго
15.09.2024 Уругвай — Примера Клаусура. 3-й тур Пеньяроль4 : 0
08.09.2024 Уругвай — Примера Клаусура. 2-й тур 1 : 2Пеньяроль
22.08.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/8 финала. 2-й матч 1 : 0Пеньяроль
17.08.2024 Уругвай — Примера Клаусура. 1-й тур Пеньяроль0 : 0
15.08.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/8 финала. 1-й матч Пеньяроль4 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Гремио
Флуминенсе
2 : 1 2 : 1 4 : 2
Сан-Лоренсо
Атлетико Минейро
1 : 1 1 : 0
Коло-Коло
Хуниор
1 : 0 1 : 2
Пеньяроль
Стронгест
4 : 0 1 : 0
Команда12
Ботафого
Палмейрас
2 : 1 2 : 2
Тальерес
Ривер Плейт
0 : 1 2 : 1
Насьональ М
Сан-Паулу
0 : 0 2 : 0
Фламенго
Боливар
2 : 0 1 : 0
1/4 финала
Команда12
Коло-Коло
Ривер Плейт
1 : 1 25.09
Флуминенсе
Атлетико Минейро
1 : 0 26.09
Команда12
Ботафого
Сан-Паулу
0 : 0 26.09
Фламенго
Пеньяроль
20.0927.09

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