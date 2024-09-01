Фламенго - Пеньяроль 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 1-й матч
1-й тайм, 45+1'
0 : 1
- 44'Гонсало Плата
0'
45'
90'
- 13'0:1Javier Cabrera
- 29'Дамиан Гарсия
- 32'Javier Mendez
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фламенго - Пеньяроль, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Пеньяроль
Монтевидео, Уругвай
|1
|вр
|Агустин Росси
|26
|зщ
|Алекс Сандро
|4
|зщ
|Перейра Лео
|15
|зщ
|Фабрисио Бруно
|2
|зщ
|Гильермо Варела
|18
|пз
|Николас де ла Крус
|5
|пз
|Эрик Пульгар
|45
|пз
|Гонсало Плата
|8
|пз
|Жерсон
|27
|пз
|Бруно Энрике
|14
|нп
|Хиорхьян де Арраскаета
|29
|вр
|Washington Aguerre
|15
|зщ
|Maximiliano Olivera
|23
|зщ
|Javier Mendez
|4
|зщ
|Guzman Rodriguez
|20
|зщ
|Pedro Milans
|13
|пз
|Eduardo Darias
|14
|пз
|Дамиан Гарсия
|28
|пз
|Хайме Баэс
|8
|пз
|Леонардо Фернандес
|7
|пз
|Javier Cabrera
|11
|нп
|Maximiliano Silvera
История личных встреч
|09.05.2019
|Кубок Либертадорес - 2019
|Группа D. 6-й тур
|0 : 0
|04.04.2019
|Кубок Либертадорес - 2019
|Группа D. 3-й тур
|0 : 1
|16.09.2024
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|2 : 1
|26.08.2024
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|23.08.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|19.08.2024
|Бразилия - Серия А
|23-й тур
|4 : 1
|15.09.2024
|Уругвай — Примера
|Клаусура. 3-й тур
|4 : 0
|08.09.2024
|Уругвай — Примера
|Клаусура. 2-й тур
|1 : 2
|22.08.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|17.08.2024
|Уругвай — Примера
|Клаусура. 1-й тур
|0 : 0
|15.08.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Гремио
Флуминенсе
|2 : 1
|2 : 1 4 : 2
| Сан-Лоренсо
Атлетико Минейро
|1 : 1
|1 : 0
| Коло-Коло
Хуниор
|1 : 0
|1 : 2
| Пеньяроль
Стронгест
|4 : 0
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ботафого
Палмейрас
|2 : 1
|2 : 2
| Тальерес
Ривер Плейт
|0 : 1
|2 : 1
| Насьональ М
Сан-Паулу
|0 : 0
|2 : 0
| Фламенго
Боливар
|2 : 0
|1 : 0
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Коло-Коло
Ривер Плейт
|1 : 1
|25.09
| Флуминенсе
Атлетико Минейро
|1 : 0
|26.09
|Команда
|1
|2
| Ботафого
Сан-Паулу
|0 : 0
|26.09
| Фламенго
Пеньяроль
|20.09
|27.09