Аль-Ахли - Дамак 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 27000
20 Сентября 2024 года в 18:55 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Дамак, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 18:55 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Ахли
Джидда
Дамак
Хамис-Мушайт
Главные тренеры
|Маттиас Яйссле
История личных встреч
|02.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|30-й тур
|4 : 1
|09.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|13-й тур
|2 : 2
|16.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 1-й тур
|1 : 0
|13.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|1 : 0
|23.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|2 : 0
|27.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|34-й тур
|1 : 0
|13.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|3 : 1
|28.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|3 : 2
|23.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|0 : 1
|27.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|34-й тур
|1 : 1
|23.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|33-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Иттихад
|3
|9
|2
|Аль-Хиляль
|3
|9
|3
|Аль-Иттифак
|3
|9
|4
|Аль-Кадисия
|4
|7
|5
|Аль-Таавун
|3
|6
|6
|Аль-Шабаб
|3
|6
|7
|Аль-Наср
|3
|5
|8
|Эр-Рияд
|3
|4
|9
|Аль-Вахда
|4
|4
|10
|Аль-Холуд
|4
|4
|11
|Аль-Ахли
|3
|4
|12
|Аль-Ороба
|4
|4
|13
|Аль-Раед
|3
|4
|14
|Аль-Халидж
|3
|3
|15
|Аль-Фатех
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Дамак
|3
|3
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Аль-Фейха
|3
|0