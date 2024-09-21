Рубин - ЦСКА 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
21 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - ЦСКА, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Марко Николич
История личных встреч
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|19.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|20.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|6 : 1
|20.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|30.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 0
|29.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 0
|22.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 2
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 1
|04.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|0 : 1
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 1
|17.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 0
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|4 : 2
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Рубин» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|8
|20
|2
|Краснодар
|8
|18
|3
|Локомотив М
|8
|18
|4
|Динамо М
|8
|16
|5
|Спартак М
|8
|15
|6
|ЦСКА
|8
|13
|7
|Ростов
|8
|11
|8
|Рубин
|8
|10
|9
|Динамо Мх
|8
|9
|10
|Крылья Советов
|8
|9
|11
|Акрон
|8
|8
|12
|Пари Нижний Новгород
|8
|7
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|8
|6
| 14
Стыковая зона
|Химки
|8
|6
| 15
Зона вылета
|Факел
|8
|5
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|8
|5