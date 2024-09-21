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Рубин - ЦСКА 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
21 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
РубинЦСКА

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - ЦСКА, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Сербия Марко Николич
История личных встреч
06.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур ЦСКА2 : 2Рубин
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Рубин0 : 0ЦСКА
19.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА0 : 2Рубин
20.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур ЦСКА6 : 1Рубин
20.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи ЦСКА1 : 1Рубин
30.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Рубин1 : 0ЦСКА
29.11.2020 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Рубин1 : 0ЦСКА
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига 4-й тур ЦСКА1 : 2Рубин
12.07.2020 Россия - Премьер-Лига 28-й тур ЦСКА1 : 1Рубин
04.08.2019 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Рубин0 : 1ЦСКА
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 1Рубин
17.09.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур 2 : 0Рубин
13.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Рубин0 : 2
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин4 : 0
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 0Рубин
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА4 : 2
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур ЦСКА2 : 0
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур ЦСКА0 : 1
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 3ЦСКА
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 2ЦСКА
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Рубин» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит820
2 Краснодар818
3 Локомотив М818
4 Динамо М816
5 Спартак М815
6 ЦСКА813
7 Ростов811
8 Рубин810
9 Динамо Мх89
10 Крылья Советов89
11 Акрон88
12 Пари Нижний Новгород87
13
Стыковая зона
Оренбург86
14
Стыковая зона
Химки86
15
Зона вылета
Факел85
16
Зона вылета
Ахмат85

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