00:05 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 сентября
Суббота 21 сентября
Свернуть список

Лестер Сити - Эвертон 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Лестер Сити
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Эвертон, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Эвертон
Ливерпуль
30ДанияврМадс Хермансен
2АнглиязщДжеймс Джастин
3БельгиязщВаут Фас
5ИталиязщКалеб Околи
16ДаниязщВиктор Кристиансен
8АнглияпзГарри Уинкс
22АнглияпзОливер Скипп
6НигерияпзОнинье Ндиди
18ГананпДжордан Айю
10АнглиянпСтефи Мавидиди
9АнглиянпДжейми Варди
1АнглияврДжордан Пикфорд
18АнглиязщЭшли Янг
6АнглиязщДжеймс Тарковски
5АнглиязщМайкл Кин
19УкраиназщВиталий Миколенко
42АнглияпзТим Айрогбунам
16МалипзАбдулайе Дукуре
11АнглиянпДжек Харрисон
10СенегалнпИлиман Ндиайе
7АнглиянпДуайт Макнил
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
УэльсСтивен Купер
АнглияШон Дайч
История личных встреч
01.05.2023Англия - Премьер-лига34-й турЛестер Сити2 : 2Эвертон
05.11.2022Англия - Премьер-лига15-й турЭвертон0 : 2Лестер Сити
08.05.2022Англия - Премьер-лига36-й турЛестер Сити1 : 2Эвертон
20.04.2022Англия - Премьер-лига18-й турЭвертон1 : 1Лестер Сити
27.01.2021Англия - Премьер-лига20-й турЭвертон1 : 1Лестер Сити
16.12.2020Англия - Премьер-лига13-й турЛестер Сити0 : 2Эвертон
01.07.2020Англия - Премьер-лига32-й турЭвертон2 : 1Лестер Сити
18.12.2019Англия - Кубок лиги1/4 финалаЭвертон2 : 2 2 : 4Лестер Сити
01.12.2019Англия - Премьер-лига14-й турЛестер Сити2 : 1Эвертон
01.01.2019Англия - Премьер-лига21-й турЭвертон0 : 1Лестер Сити
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур2 : 2Лестер Сити
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й турЛестер Сити1 : 2
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундЛестер Сити4 : 0
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й тур2 : 1Лестер Сити
19.08.2024Англия — Премьер-лига1-й турЛестер Сити1 : 1
17.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раундЭвертон1 : 1 5 : 6
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур3 : 2Эвертон
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й турЭвертон2 : 3
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундЭвертон3 : 0
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й тур4 : 0Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
2
Лига чемпионов
Арсенал410
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед410
4
Лига чемпионов
Ливерпуль49
5
Лига Европы
Астон Вилла49
6 Брайтон энд Хоув Альбион48
7 Ноттингем Форест48
8 Челси47
9 Брентфорд46
10 Манчестер Юнайтед46
11 Борнмут45
12 Фулхэм45
13 Тоттенхэм Хотспур44
14 Вест Хэм Юнайтед44
15 Лестер Сити42
16 Кристал Пэлас42
17 Ипсвич Таун42
18
Зона вылета
Вулверхэмптон41
19
Зона вылета
Саутгемптон40
20
Зона вылета
Эвертон40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close