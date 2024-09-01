Лестер Сити - Эвертон 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Эвертон, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Эвертон
Ливерпуль
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|3
|зщ
|Ваут Фас
|5
|зщ
|Калеб Околи
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|22
|пз
|Оливер Скипп
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|18
|нп
|Джордан Айю
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|9
|нп
|Джейми Варди
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|18
|зщ
|Эшли Янг
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|42
|пз
|Тим Айрогбунам
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|11
|нп
|Джек Харрисон
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Шон Дайч
История личных встреч
|01.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 2
|05.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|08.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 2
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|01.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|18.12.2019
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 2 2 : 4
|01.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|01.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|4 : 0
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|19.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 1 5 : 6
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 0
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|4
|9
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|8
|7
|Ноттингем Форест
|4
|8
|8
|Челси
|4
|7
|9
|Брентфорд
|4
|6
|10
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
|11
|Борнмут
|4
|5
|12
|Фулхэм
|4
|5
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|4
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|4
|15
|Лестер Сити
|4
|2
|16
|Кристал Пэлас
|4
|2
|17
|Ипсвич Таун
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|4
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|4
|0