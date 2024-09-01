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Саутгемптон - Ипсвич Таун 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Самуэль Аллисон (Англия);
Саутгемптон
Ипсвич Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Ипсвич Таун, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Ипсвич Таун
Ипсвич
30АнглияврАарон Рамсдейл
16ЯпониязщЮкинари Сугавара
6АнглиязщТейлор Харвуд-Беллис
35ПольшазщЯн Беднарек
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
4АнглияпзФлинн Даунс
26ФранцияпзЛесли Угочукву
18ПортугалияпзМатеуш Фернандеш
33АнглиянпТайлер Диблинг
17ЧилинпБен Бреретон Диас
19АнглиянпКэмерон Арчер
1КосововрАриянет Мурич
40АнглиязщАксель Туанзебе
26ИрландиязщДара О'Ши
24АнглиязщДжейкоб Гривз
3АнглиязщЛейф Дэвис
5ЕгипетпзСэми Морси
8АнглияпзКалвин Филлипс
7УэльспзУэсли Бёрнс
20ЯмайканпОмари Хатчинсон
23ИрландиянпСэмми Смодич
19АнглиянпЛиам Делап
Главные тренеры
ШотландияРасселл Мартин
АнглияКиран Маккенна
История личных встреч
01.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турИпсвич Таун3 : 2Саутгемптон
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турСаутгемптон0 : 1Ипсвич Таун
14.01.2015Кубок Англии1/32 финалаИпсвич Таун0 : 1Саутгемптон
04.01.2015Кубок Англии1/32 финалаСаутгемптон1 : 1Ипсвич Таун
17.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раунд1 : 1 5 : 6Саутгемптон
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турСаутгемптон0 : 3
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й тур3 : 1Саутгемптон
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд3 : 5Саутгемптон
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турСаутгемптон0 : 1
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур0 : 0Ипсвич Таун
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й турИпсвич Таун1 : 1
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд2 : 2 4 : 2Ипсвич Таун
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й тур4 : 1Ипсвич Таун
17.08.2024Англия — Премьер-лига1-й турИпсвич Таун0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
2
Лига чемпионов
Арсенал410
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед410
4
Лига чемпионов
Ливерпуль49
5
Лига Европы
Астон Вилла49
6 Брайтон энд Хоув Альбион48
7 Ноттингем Форест48
8 Челси47
9 Брентфорд46
10 Манчестер Юнайтед46
11 Борнмут45
12 Фулхэм45
13 Тоттенхэм Хотспур44
14 Вест Хэм Юнайтед44
15 Лестер Сити42
16 Кристал Пэлас42
17 Ипсвич Таун42
18
Зона вылета
Вулверхэмптон41
19
Зона вылета
Саутгемптон40
20
Зона вылета
Эвертон40

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