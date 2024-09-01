Саутгемптон - Ипсвич Таун 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Самуэль Аллисон (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Ипсвич Таун, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Ипсвич Таун
Ипсвич
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|16
|зщ
|Юкинари Сугавара
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|4
|пз
|Флинн Даунс
|26
|пз
|Лесли Угочукву
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|33
|нп
|Тайлер Диблинг
|17
|нп
|Бен Бреретон Диас
|19
|нп
|Кэмерон Арчер
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|40
|зщ
|Аксель Туанзебе
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|5
|пз
|Сэми Морси
|8
|пз
|Калвин Филлипс
|7
|пз
|Уэсли Бёрнс
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|23
|нп
|Сэмми Смодич
|19
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Расселл Мартин
|Киран Маккенна
История личных встреч
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|3 : 2
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 1
|14.01.2015
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
|04.01.2015
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 1 5 : 6
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 5
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 4 : 2
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|4
|9
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|8
|7
|Ноттингем Форест
|4
|8
|8
|Челси
|4
|7
|9
|Брентфорд
|4
|6
|10
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
|11
|Борнмут
|4
|5
|12
|Фулхэм
|4
|5
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|4
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|4
|15
|Лестер Сити
|4
|2
|16
|Кристал Пэлас
|4
|2
|17
|Ипсвич Таун
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|4
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|4
|0