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Лилль - Страсбург 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
21 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Лилль
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Страсбург, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Страсбург
Страсбург
30 Франция вр Люка Шевалье
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
20 Нидерланды пз Митчел Баккер
21 Франция пз Бенжамен Андре
8 Англия пз Анхель Гомес
11 Норвегия пз Осам Сахрауи
22 Португалия пз Тьяго Сантос
23 Косово нп Эдон Жегрова
9 Канада нп Джонатан Дэвид
1 Сербия вр Джордже Петрович
22 Франция зщ Гела Дуэ
13 Гвинея зщ Сайду Соу
24 Кот-д'Ивуар зщ Лубаде Силла
8 Бразилия пз Андрей Сантос
29 Франция пз Исмаэль Дукуре
26 Франция пз Дилан Баква
19 Франция пз Хабиб Диарра
15 Швеция пз Себастьян Нанаси
7 Португалия нп Диегу Морейра
10 Нидерланды нп Эмануэль Эмега
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Лилль1 : 0Страсбург
20.12.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Страсбург2 : 1Лилль
12.02.2023 Франция - Лига 1 23-й тур Лилль2 : 0Страсбург
14.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур Страсбург0 : 3Лилль
24.04.2022 Франция - Лига 1 34-й тур Лилль1 : 0Страсбург
25.09.2021 Франция - Лига 1 8-й тур Страсбург1 : 2Лилль
28.02.2021 Франция - Лига 1 27-й тур Лилль1 : 1Страсбург
04.10.2020 Франция - Лига 1 6-й тур Страсбург0 : 3Лилль
01.02.2020 Франция - Лига 1 22-й тур Страсбург1 : 2Лилль
25.09.2019 Франция - Лига 1 7-й тур Лилль2 : 0Страсбург
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 2 : 0Лилль
13.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур 1 : 0Лилль
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Лилль1 : 3
28.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч 2 : 1Лилль
24.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Лилль2 : 0
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Страсбург1 : 1
30.08.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 4 : 3Страсбург
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Страсбург3 : 1
18.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур 1 : 1Страсбург
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур 2 : 1Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ412
2
Лига чемпионов
Марсель410
3
Лига чемпионов
Монако410
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс48
5
Лига Европы
Нант47
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс47
7 Ренн46
8 Лилль46
9 Гавр46
10 Страсбург45
11 Тулуза45
12 Ницца44
13 Лион44
14 Брест43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Сент-Этьен43
17
Зона вылета
Анже41
18
Зона вылета
Монпелье41

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