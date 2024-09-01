Лилль - Страсбург 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
21 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Страсбург, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Страсбург
Страсбург
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|20
|пз
|Митчел Баккер
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|8
|пз
|Анхель Гомес
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|22
|пз
|Тьяго Сантос
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|1
|вр
|Джордже Петрович
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|13
|зщ
|Сайду Соу
|24
|зщ
|Лубаде Силла
|8
|пз
|Андрей Сантос
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|26
|пз
|Дилан Баква
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|7
|нп
|Диегу Морейра
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Патрик Виейра
История личных встреч
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|14.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 3
|24.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 0
|25.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|01.02.2020
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|28.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|30.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 3
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Нант
|4
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|4
|7
|7
|Ренн
|4
|6
|8
|Лилль
|4
|6
|9
|Гавр
|4
|6
|10
|Страсбург
|4
|5
|11
|Тулуза
|4
|5
|12
|Ницца
|4
|4
|13
|Лион
|4
|4
|14
|Брест
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Анже
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|4
|1