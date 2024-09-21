Реймс - ПСЖ 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
21 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - ПСЖ, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
ПСЖ
Париж
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|5
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|55
|зщ
|Ноа Санги
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|23
|пз
|Аурелиу Бута
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|10
|пз
|Тедди Теума
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|17
|нп
|Кэито Накамура
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|нп
|Усман Дембеле
|23
|нп
|Рандаль Коло Муани
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Луис Энрике
История личных встреч
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 3
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|08.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 0
|23.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|4 : 0
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 2
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|4 : 0
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 2
|22.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 3
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|23.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|6 : 0
|16.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Лиги 1: «Реймс» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Нант
|4
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|4
|7
|7
|Ренн
|4
|6
|8
|Лилль
|4
|6
|9
|Гавр
|4
|6
|10
|Страсбург
|4
|5
|11
|Тулуза
|4
|5
|12
|Ницца
|4
|4
|13
|Лион
|4
|4
|14
|Брест
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Анже
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|4
|1