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Реймс - ПСЖ 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
21 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Реймс
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - ПСЖ, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
ПСЖ
Париж
94 Франция вр Йеванн Диуф
5 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
55 Франция зщ Ноа Санги
2 Кения зщ Джозеф Окуму
23 Португалия пз Аурелиу Бута
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
6 Франция пз Валентен Атаньяна
10 Мальта пз Тедди Теума
7 Япония нп Дзюня Ито
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
17 Япония нп Кэито Накамура
39 Россия вр Матвей Сафонов
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
87 Португалия пз Жоау Невеш
10 Франция нп Усман Дембеле
23 Франция нп Рандаль Коло Муани
29 Франция нп Брэдли Баркола
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Испания Луис Энрике
История личных встреч
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур ПСЖ2 : 2Реймс
11.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Реймс0 : 3ПСЖ
29.01.2023 Франция - Лига 1 20-й тур ПСЖ1 : 1Реймс
08.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур Реймс0 : 0ПСЖ
23.01.2022 Франция - Лига 1 22-й тур ПСЖ4 : 0Реймс
29.08.2021 Франция - Лига 1 4-й тур Реймс0 : 2ПСЖ
16.05.2021 Франция - Лига 1 37-й тур ПСЖ4 : 0Реймс
27.09.2020 Франция - Лига 1 5-й тур Реймс0 : 2ПСЖ
22.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Реймс0 : 3ПСЖ
25.09.2019 Франция - Лига 1 7-й тур ПСЖ0 : 2Реймс
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур 1 : 2Реймс
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Реймс2 : 1
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур 2 : 2Реймс
17.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Реймс0 : 2
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Реймс2 : 1
18.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур ПСЖ1 : 0
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур ПСЖ3 : 1
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 3ПСЖ
23.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур ПСЖ6 : 0
16.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур 1 : 4ПСЖ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Лиги 1: «Реймс» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ412
2
Лига чемпионов
Марсель410
3
Лига чемпионов
Монако410
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс48
5
Лига Европы
Нант47
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс47
7 Ренн46
8 Лилль46
9 Гавр46
10 Страсбург45
11 Тулуза45
12 Ницца44
13 Лион44
14 Брест43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Сент-Этьен43
17
Зона вылета
Анже41
18
Зона вылета
Монпелье41

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