Бохум - Хольштайн 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
21 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Хольштайн, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Хольштайн
Киль
|27
|вр
|Патрик Древес
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|13
|зщ
|Яков Медич
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|10
|пз
|Дани де Вит
|19
|пз
|Матуш Беро
|29
|пз
|Мориц Брошински
|23
|пз
|Кодзи Миёси
|9
|нп
|Мирон Боадю
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|5
|зщ
|Карл Юханссон
|33
|зщ
|Доминик Яворчек
|8
|зщ
|Финн Порат
|4
|зщ
|Патрик Эррас
|22
|пз
|Николай Ремберг
|10
|пз
|Льюис Холтби
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|9
|нп
|Бенедикт Пихлер
|18
|нп
|Суто Матино
Главные тренеры
|Петер Цейдлер
|Марцель Рапп
История личных встреч
|03.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|04.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|27.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|25.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|23.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 3
|22.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|10.03.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|30.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 0
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 6
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 6
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 3
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Байер
|3
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|3
|6
|7
|Фрайбург
|3
|6
|8
|Вердер
|3
|5
|9
|Унион
|3
|5
|10
|Штутгарт
|3
|4
|11
|Аугсбург
|3
|4
|12
|Вольфсбург
|3
|3
|13
|Боруссия М
|3
|3
|14
|Хоффенхайм
|3
|3
|15
|Майнц
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|3
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|3
|0