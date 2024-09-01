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Бохум - Хольштайн 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
21 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Бохум
Хольштайн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Хольштайн, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Хольштайн
Киль
27ГерманияврПатрик Древес
15ГерманиязщФеликс Пасслак
13ХорватиязщЯков Медич
4СербиязщЭрхан Машович
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
10НидерландыпзДани де Вит
19СловакияпзМатуш Беро
29ГерманияпзМориц Брошински
23ЯпонияпзКодзи Миёси
9НидерландынпМирон Боадю
1ГерманияврТимон Вайнер
17ГерманиязщТимо Беккер
5ШвециязщКарл Юханссон
33СловакиязщДоминик Яворчек
8ГерманиязщФинн Порат
4ГерманиязщПатрик Эррас
22ГерманияпзНиколай Ремберг
10ГерманияпзЛьюис Холтби
24НорвегиянпМагнус Кнудсен
9АвстриянпБенедикт Пихлер
18ЯпониянпСуто Матино
Главные тренеры
ГерманияПетер Цейдлер
ГерманияМарцель Рапп
История личных встреч
03.04.2021Германия - Вторая Бундеслига27-й турБохум2 : 1Хольштайн
04.12.2020Германия - Вторая Бундеслига10-й турХольштайн3 : 1Бохум
27.05.2020Германия - Вторая Бундеслига28-й турБохум2 : 1Хольштайн
25.10.2019Германия - Вторая Бундеслига11-й турХольштайн2 : 1Бохум
23.02.2019Германия - Вторая Бундеслига23-й турБохум1 : 3Хольштайн
22.09.2018Германия - Вторая Бундеслига6-й турХольштайн2 : 2Бохум
10.03.2018Германия - Вторая Бундеслига26-й турБохум1 : 1Хольштайн
30.09.2017Германия - Вторая Бундеслига9-й турХольштайн3 : 0Бохум
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур2 : 1Бохум
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турБохум0 : 2
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур1 : 0Бохум
18.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 0Бохум
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 6Бохум
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турХольштайн1 : 6
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турХольштайн0 : 2
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур3 : 2Хольштайн
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала2 : 3Хольштайн
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й тур1 : 2Хольштайн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д37
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг37
4
Лига чемпионов
Хайденхайм36
5
Лига Европы
Байер36
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф36
7 Фрайбург36
8 Вердер35
9 Унион35
10 Штутгарт34
11 Аугсбург34
12 Вольфсбург33
13 Боруссия М33
14 Хоффенхайм33
15 Майнц32
16
Стыковая зона
Бохум30
17
Зона вылета
Санкт-Паули30
18
Зона вылета
Хольштайн30

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