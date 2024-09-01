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Унион - Хоффенхайм 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
21 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Унион
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Хоффенхайм, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Хоффенхайм
Зинсхайм
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
2ГерманиязщКевин Фогт
4ПортугалиязщДиогу Лейте
19ГерманиязщЯник Хаберер
15ГерманиязщТом Роте
13ВенгрияпзАндраш Шефер
8ГерманияпзРани Хедира
20СловакияпзЛасло Бенеш
16ГерманиянпБенедикт Холлербах
21ГерманиянпТим Скарке
1ГерманияврОливер Бауман
4ГерманиязщТим Дрекслер
16ГерманиязщАнтон Стах
25НигериязщКевин Акпогума
3ЧехиязщПавел Кадержабек
22АвстриязщАлександер Прасс
11АвстрияпзФлориан Гриллич
8ГерманияпзДеннис Гайгер
27ХорватияпзАндрей Крамарич
10ГерманиянпМергим Бериша
21ГерманиянпМариус Бюльтер
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турХоффенхайм0 : 1Унион
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турУнион0 : 2Хоффенхайм
20.05.2023Германия - Бундеслига33-й турХоффенхайм4 : 2Унион
21.01.2023Германия - Бундеслига16-й турУнион3 : 1Хоффенхайм
15.01.2022Германия - Бундеслига19-й турУнион2 : 1Хоффенхайм
22.08.2021Германия - Бундеслига2-й турХоффенхайм2 : 2Унион
28.02.2021Германия - Бундеслига23-й турУнион1 : 1Хоффенхайм
02.11.2020Германия - Бундеслига6-й турХоффенхайм1 : 3Унион
20.06.2020Германия - Бундеслига33-й турХоффенхайм4 : 0Унион
17.12.2019Германия - Бундеслига16-й турУнион0 : 2Хоффенхайм
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур0 : 0Унион
30.08.2024Германия — Бундеслига2-й турУнион1 : 0
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур1 : 1Унион
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 1Унион
09.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Унион1 : 1
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турХоффенхайм1 : 4
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур3 : 1Хоффенхайм
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турХоффенхайм3 : 2
16.08.2024Кубок Германии1/32 финала2 : 2 3 : 5Хоффенхайм
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турХоффенхайм4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д37
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг37
4
Лига чемпионов
Хайденхайм36
5
Лига Европы
Байер36
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф36
7 Фрайбург36
8 Вердер35
9 Унион35
10 Штутгарт34
11 Аугсбург34
12 Вольфсбург33
13 Боруссия М33
14 Хоффенхайм33
15 Майнц32
16
Стыковая зона
Бохум30
17
Зона вылета
Санкт-Паули30
18
Зона вылета
Хольштайн30

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