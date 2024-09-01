Унион - Хоффенхайм 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
21 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Хоффенхайм, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|19
|зщ
|Яник Хаберер
|15
|зщ
|Том Роте
|13
|пз
|Андраш Шефер
|8
|пз
|Рани Хедира
|20
|пз
|Ласло Бенеш
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|21
|нп
|Тим Скарке
|1
|вр
|Оливер Бауман
|4
|зщ
|Тим Дрекслер
|16
|зщ
|Антон Стах
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|22
|зщ
|Александер Прасс
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|8
|пз
|Деннис Гайгер
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|10
|нп
|Мергим Бериша
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|4 : 2
|21.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 1
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|22.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|28.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|02.11.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|4 : 0
|17.12.2019
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 2
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|30.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 1
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 4
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 2 3 : 5
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Байер
|3
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|3
|6
|7
|Фрайбург
|3
|6
|8
|Вердер
|3
|5
|9
|Унион
|3
|5
|10
|Штутгарт
|3
|4
|11
|Аугсбург
|3
|4
|12
|Вольфсбург
|3
|3
|13
|Боруссия М
|3
|3
|14
|Хоффенхайм
|3
|3
|15
|Майнц
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|3
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|3
|0