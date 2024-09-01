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Нефтехимик - Алания 21 Сентября прямая трансляция

21 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур
НефтехимикАлания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Алания, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
РоссияКирилл Александрович Новиков
РоссияСултан Хумидович Тазабаев
История личных встреч
03.03.2024Россия - Мелбет Первая лига21-й турНефтехимик3 : 0Алания
24.07.2023Россия - Мелбет Первая лига2-й турАлания1 : 0Нефтехимик
05.03.2023Россия - Мелбет Первая лига21-й турНефтехимик0 : 0Алания
14.08.2022Россия - Мелбет Первая лига5-й турАлания1 : 0Нефтехимик
06.05.2022ФНЛ - Первый дивизион36-й турНефтехимик5 : 2Алания
17.10.2021ФНЛ - Первый дивизион18-й турАлания2 : 3Нефтехимик
14.03.2021ФНЛ - Первый дивизион30-й турАлания1 : 1Нефтехимик
19.09.2020ФНЛ - Первый дивизион10-й турНефтехимик0 : 0Алания
15.09.2024Россия — Мелбет Первая лига10-й тур2 : 0Нефтехимик
08.09.2024Россия — Мелбет Первая лига9-й турНефтехимик0 : 1
01.09.2024Россия — Мелбет Первая лига8-й тур0 : 0Нефтехимик
24.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й турНефтехимик1 : 1
17.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й тур2 : 1Нефтехимик
14.09.2024Россия — Мелбет Первая лига10-й турАлания0 : 2
07.09.2024Россия — Мелбет Первая лига9-й турАлания1 : 1
31.08.2024Россия — Мелбет Первая лига8-й тур3 : 1Алания
24.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й тур1 : 0Алания
17.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й тур0 : 0Алания
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1022
2
Повышение
Торпедо М1020
3
Стыковая зона
Урал1018
4
Стыковая зона
Чайка1117
5 Черноморец1117
6 Балтика1016
7 Сочи1015
8 Родина1014
9 Ротор1114
10 Сокол1014
11 Енисей1012
12 Нефтехимик1012
13 КАМАЗ1011
14 СКА-Хабаровск1011
15 Шинник1010
16
Зона вылета
Алания109
17
Зона вылета
Уфа119
18
Зона вылета
Тюмень105

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