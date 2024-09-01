Нефтехимик - Алания 21 Сентября прямая трансляция
21 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Алания, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Султан Хумидович Тазабаев
История личных встреч
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|3 : 0
|24.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|05.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 0
|14.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 0
|06.05.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|5 : 2
|17.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|2 : 3
|14.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 1
|19.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 0
|08.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 2
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|3 : 1
|24.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|10
|22
| 2
Повышение
|Торпедо М
|10
|20
| 3
Стыковая зона
|Урал
|10
|18
| 4
Стыковая зона
|Чайка
|11
|17
|5
|Черноморец
|11
|17
|6
|Балтика
|10
|16
|7
|Сочи
|10
|15
|8
|Родина
|10
|14
|9
|Ротор
|11
|14
|10
|Сокол
|10
|14
|11
|Енисей
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|10
|12
|13
|КАМАЗ
|10
|11
|14
|СКА-Хабаровск
|10
|11
|15
|Шинник
|10
|10
| 16
Зона вылета
|Алания
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Уфа
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|10
|5