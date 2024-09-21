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КАМАЗ - Урал 21 Сентября прямая трансляция

21 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур
КАМАЗУрал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Урал, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
РоссияЕвгений Геннадьевич Аверьянов
История личных встреч
27.10.2021Кубок РоссииГруппа 2КАМАЗ1 : 0Урал
25.09.2011ФНЛ - Первый дивизион30-й турКАМАЗ0 : 1Урал
18.05.2011ФНЛ - Первый дивизион10-й турУрал2 : 3КАМАЗ
22.09.2010Россия - Первый дивизион - 201031-й турУрал1 : 1КАМАЗ
21.05.2010Россия - Первый дивизион - 201011-й турКАМАЗ1 : 1Урал
25.10.2009Россия - Первый дивизион - 200938-й турУрал0 : 3КАМАЗ
27.06.2009Россия - Первый дивизион - 200918-й турКАМАЗ1 : 1Урал
08.09.2008Россия - Первый дивизион - 200832-й турУрал1 : 3КАМАЗ
18.05.2008Россия - Первый дивизион - 200812-й турКАМАЗ2 : 1Урал
05.11.2007Россия - Первый дивизион - 200744-й турУрал2 : 0КАМАЗ
14.09.2024Россия — Мелбет Первая лига10-й тур0 : 2КАМАЗ
07.09.2024Россия — Мелбет Первая лига9-й турКАМАЗ0 : 1
01.09.2024Россия — Мелбет Первая лига8-й турКАМАЗ0 : 0
25.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й тур1 : 0КАМАЗ
17.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й турКАМАЗ3 : 0
20.09.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяУрал2 : 4
16.09.2024Россия — Мелбет Первая лига10-й тур1 : 0Урал
13.09.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться4 : 0Урал
07.09.2024Россия — Мелбет Первая лига9-й турУрал1 : 1
31.08.2024Россия — Мелбет Первая лига8-й турУрал3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1022
2
Повышение
Торпедо М1020
3
Стыковая зона
Урал1018
4
Стыковая зона
Чайка1117
5 Черноморец1117
6 Балтика1016
7 Сочи1015
8 Родина1014
9 Ротор1114
10 Сокол1014
11 Енисей1012
12 Нефтехимик1012
13 КАМАЗ1011
14 СКА-Хабаровск1011
15 Шинник1010
16
Зона вылета
Алания109
17
Зона вылета
Уфа119
18
Зона вылета
Тюмень105

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