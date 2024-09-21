КАМАЗ - Урал 21 Сентября прямая трансляция
21 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Урал, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Евгений Геннадьевич Аверьянов
История личных встреч
|27.10.2021
|Кубок России
|Группа 2
|1 : 0
|25.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 1
|18.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 3
|22.09.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|31-й тур
|1 : 1
|21.05.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|11-й тур
|1 : 1
|25.10.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|38-й тур
|0 : 3
|27.06.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|18-й тур
|1 : 1
|08.09.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|32-й тур
|1 : 3
|18.05.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|12-й тур
|2 : 1
|05.11.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|44-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 2
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|3 : 0
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 4
|16.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 0
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|10
|22
| 2
Повышение
|Торпедо М
|10
|20
| 3
Стыковая зона
|Урал
|10
|18
| 4
Стыковая зона
|Чайка
|11
|17
|5
|Черноморец
|11
|17
|6
|Балтика
|10
|16
|7
|Сочи
|10
|15
|8
|Родина
|10
|14
|9
|Ротор
|11
|14
|10
|Сокол
|10
|14
|11
|Енисей
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|10
|12
|13
|КАМАЗ
|10
|11
|14
|СКА-Хабаровск
|10
|11
|15
|Шинник
|10
|10
| 16
Зона вылета
|Алания
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Уфа
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|10
|5